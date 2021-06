Gør din have klar til sommeren

SPONSORERET INDHOLD: Nu har sommeren for alvor ramt landet og de vintertrætte kroppe trænger til varme og solstråler. Derfor er det også på tide at gøre haven klar, så du kan sidde derude og lappe solens stråler til dig.

Her er det rart med nogle indbydende rammer, så du har lyst til at bruge alle dine vågne timer ude i din lille oase. Det handler om at have det rette udstyr, og de rette områder i haven, der gør at du kan klare at være derude hele dagen uden at være ved at dø af varme. Her får du nogle tips til at gøre din have sommerklar.

Svømmebassin med klor og gode skyggeområder

Selvom man kan være fristet til at blive i solen dagen lang, så er det hverken sundt for din hud eller særlig behageligt i længden. Derfor er det vigtigt at skabe små skyggespots i din have, som du kan søge til på de tidspunkter af dagen, hvor solen er ekstra stærk.

En anden ting, som er guld værd i sommervarmen et et svømmebassin. Der findes efterhånden mange varianter i alle prisklasser, og det er en helt særlig luksus med sådan et på de varme dage. Har du allerede en pool eller svømmebassin, så er det vigtigt at du vedligeholder det og sørger for at der den rette mængde klor i vandet. Kloret er med til at holde vandet rent og fri for bakterier, men samtidig må vandet heller ikke indeholde for store mængder klor, hvilket kan måles med en klor – og pH-måler.

Fortsæt havehyggen når mørket falder på med lyskæder og varme tæpper

Haven er ikke kun et opholdssted om dagen, men kan også være noget af det hyggeligste at befinde sig i om aftenen. Måske du skal have gang i grillen med nogle venner og drikke øl til sent ud på natten. I så fald så kan man skabe en hyggelig stemning i haven ved at tilføje lyskæder rundt om i bedene eller på terrassen, som giver et hyggeligt lys. Og sørg altid for at have nogle varme tæpper som du og dine gæster kan pakke jer ind i. Så kan natten bare komme an.

Få styr på grillen

Ingen dansk sommer uden pølser på grillen og kolde øl i køleskabet. Sommerens kommen er derfor også en god anledning til at få rengjort din grill, så den er klar til sommerens mange måltider i haven. Ved at rengøre din grill, så forlænger du både dens levetid og opnår bedre grillresultater.

Hvis grillristen er meget beskidt, så kan du smøre den godt ind i brun sæbe og lægge den i en plastiksæk og lade den ligge og trække natten over. Dagen efter skal du vaske sæben godt og grundigt af med rent vand. Og så er du klar til at smække pølser på grillen.