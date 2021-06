Glostrups nye bymidte

Sådan ser en tidlig skitse til Rådhusparken ud. Grafik: SLA for Glostrup Kommune

Debat.

Af Jørgen E. Jeppesen, Nyvej 2, 1. tv, 2600 Glostrup

Med reference til skitsen vist i Folkebladet 9. juni, side 2, har borgerne atter fået bevis for, at de generaler, som har lagt deres ideer og skitser ud til skue, har vist, at de har deponeret deres tænke-tænke og ikke har kendskab til faktiske forhold.

På Nyvej i sydgående vejbane ser vi ofte biler parkeret ret efter hjørnet, hvilket ofte fører til kaos idet busserne ikke kan svinge rundt på grund af for lille plads grundet trafiklysstanderen på midten og at de derved spærrer for den øvrige trafik fra hovedvejen.

Det sjove runde blå skilt med en rund ring i rødt samt et rødt kryds betyder normalt stopforbud, men betyder i dag blot, at chaufføren bare er i banken, men kommer snart igen.

I vognbanen i retningen mod nord er der også til tider parkering, som betyder, at busserne må køre venstre om trafiklysstanderen.

På de fremlagte skitser ses, at indkørslen fra Nyvej til Rådhuset spærres af et nybyggeri placeret på indkørselsvejen og samtidig aflukkes andelsboligens P-pladser med en grøn bevoksning.

Hvordan har genierne tænkt at beboerne skulle komme ind til deres betalte P-plads.

Trafikken til Rådhusets P-pladser skal tilsyneladende fermover ske fra hovedvejen.

Det vil betyde efter skitsen at trafikken fra øst skal køre op ad Skolevej svinge til venstre af Kochsvej og til venstre af Østervej for at komme tilbage til hovedvejen, som så skal krydses og dreje til venstre for endeligt at komme til den nye indkørsl til Rådhuset.

Det vil sikkert ”glæde” beboerne på de små villaveje at få en forøgelse af den kørende trafik.

Denne tur vil sikkert også skulle følges af nogle af de store lastbiler, som dagligt afleverer varer til den Nye Rådhus.

Mon det er muligt at få nogle af generalerne til at prøve at bese de faktiske forhold og derefter komme med en fornuftig forklaring på, hvorledes den grønne eller sorte trafik tænkes afviklet med de påtænkte restriktioner.

Svar: Det er kun skitser

Piet Papageorge (V), Formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune

Vi har i kommunalbestyrelsen godkendt et samarbejde med PFA om en langsigtet udvikling af tre områder i Glostrup Bymidte. Dette er et samarbejde, jeg personligt er meget glad for. Det er desuden glædeligt, at Jørgen E. Jeppesen griber muligheden for at kommentere på samarbejdet, også selvom konkrete og faktiske planer endnu ikke er udarbejdet.

Jeg forstår godt irritationen omkring trafikafvikling og parkering omkring Nyvej/Hovedvejen. Desværre er vi ikke herre over, hvordan bilisterne opfører sig i trafikken. Som Jørgen også er inde på, så er reglerne ellers klare nok her. På længere sigt håber jeg, at vi sammen med de erhvervsdrivende i området kan udvikle det samlede område, også med fokus på bl.a. bedre parkeringsløsninger.

Udviklingen af alle områderne, herunder området omkring Rådhusparken, skal ske i en længere proces med inddragelse af borgerne og andre relevante parter i bymidten. De viste skitser er netop kun skitser, og ovenikøbet udarbejdet for to til tre år siden. Der er ikke tale om en færdig plan. Det tror jeg også fremgår i artiklen. Jeg kan derfor berolige Jørgen E. Jeppesen og alle andre bekymrede læsere med, at der selvfølgelig fortsat vil være adgang til de parkeringspladser, der hører til Jørgens bolig. Tilkørselsforholdene til rådhuset vil også blive tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Min forventning er, at det fortsat vil ske via Nyvej.

Den indgåede aftale med PFA giver os mulighed for at skabe en udvikling med respekt for områdets særegn og med mulighed for bymodernisering. Første skridt bliver PFA’s forslag til en samlet udviklingsplan, som jeg ved vil indeholde borgerinddragelse. Jeg håber derfor meget på at se Jørgen til de borgermøder, som PFA vil indkalde til.