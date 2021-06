Glostrup Festival klar med kunsternavne

Outlandish spiller til Glostrup Park-koncerter. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrup Festival bliver i år afholdt som tre selvstændige begivenheder fordelt over tre uger og tre steder. Her vil man blandt andet kunne opleve Outlandish, Michael Falch og Lis Sørensen

Af Jesper Ernst Henriksen

Som de fleste ved, bliver det ikke muligt at afholde festivaller i traditionel forstand denne sommer. Glostrup Festival, der plejer at ligge i slutningen af august, er derfor også aflyst.

I stedet er der arrangeret Glostrup Parkkoncerter. Det bliver tre koncertdage med to koncerter hver dag, en klokken 15 og en klokken 21.

Det vides stadig ikke, hvilke coronarestriktioner, der vil være gældende til den tid. Det bliver siddende koncerter, og der vil være krav om mundbind og corona-pas, hvis corona-restiktionerne er sådan. Der skal købes billeter på forhånd til alle koncerter.

Første koncertdag er søndag den 15. august ved Ejbyhallen. Her starter Rosa fra Rouladegade klokken 15. Rosa fra Rouladegade er et populært børnprogram på DR.. Klokken 21 er det Outlandish, der skal spille. Rapgruppen fra Brøndby Strand har hittet stort siden starten af dette årtusinde med blandt andet hittet Aisha.

Anden koncertdag er søndag den 22. august i Egeparken. Har starter Andreas Odbjerg med at spille. Han er lige på vippen til at udgive sit første album, og flere af hans sange, for eksempel nummeret ’penge ind, penge ud’ har været ugen uundgåelige på P3.

Senere på aftenen er det Michael Falch, der står på scenen. Michael Falch har siden starten af 80’erne været et af de største navne i dansk musik.

Sidste koncertdag er søndag den 29. august i Solvangsparken. Her starter Thomas Buttenschøn med at spille sine hits som højt over skyerne. Senere på dagen bliver koncertrækken afsluttet af Lis Sørensen, der også var på Glostrup Festival i 2017.