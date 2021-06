Gik i parken for mere vild natur

De socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget og miljøminister Lea Wermelin var i Byparken i lørdags. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Socialdemokratiet i Glostrup havde lørdag besøg af miljøminister Lea Wermelin (S), deri Byparken delt poter med vilde blomsterfrø ud og snakkede om biodiversitet

Af Jesper Ernst Henriksen

I det smukke sommervejr lørdag stod de fleste af socialdemokratiets kandidater til kommunalvalget og miljøminister Lea Wermelin i Byparken for at tale om biodiversitet. Et emne, der på det seneste med konkurrence Danmarks Vildeste Kommune har været meget i fokus.

– Vi har brug for en vildere natur i Danmark. Det er ikke noget, vi kan løse fra Christiansborg. Vi kan heldigvis se, at rigtig mange danskere gerne vil gøre en forskel. Fra regeringen har vi lavet en pakke, hvor vi tager fat på statens arealer. Men hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have kommunerne med. Det er helt afgørende, hvad man gør, for at der er nogle pletter, hvor græsset er vildere og blomsterne kan komme frem, sagde miljøministeren.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Damsgaard var glad for besøget og fortalte om, hvilke projekter, der allerede er sat i gang i Glostrup.

– Vi prøver at støtte op ved at bruge de parkområder og vejrabatter, vi har. Men vi skal også have borgerne med, da de kan bidrage mest med deres baghaver, ved at anlægge små områder med blomster og lade græsset gro. Vi taler også om at arbejde med en biodiversitets strategi i kommunen, så der kommer et længere perspektiv på vores biodiversitet i Glostrup, sagde han.

Det var miljøministeren glad for at høre.

– Det er lige præcis det, vi har brug for, at kommunerne arbejder aktivt med biodiversitet. Nogle kan måske synes, det ser lidt rodet ud, hvis der ligger noget træ og roder i skovbunden. Så får vi en snak om, at det er godt for insekterne, som er godt for fuglene, så får vi et rigere naturliv, så det bliver mere spændende at komme ud og opleve den lokale natur. Bykommunerne har en vitig rolle at spille. Det er ikke kun, hvis man har meget natur i forvejen, men også i byerne, man kan tænke naturen meget mere ind i bybilledet, sagde hun.