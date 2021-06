GFK skal spille om oprykning

Glostrup FK skal spille om oprykning. Arkivfoto: Robert Hendel

Sport. Glostrup FK skal spille om oprykning til Danmarksserien

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag aften spillede GFK sin næstsidste kamp i opryknigsspillet i Sjællandsserien på udebane mod VB 1968 fra Værebro. Efter 51 minutter kunne Jack Tudborg Wander gøre det til 1-0 til gæsterne, mens Magnus Bo Jensen med en frisparksperle i det 84. minut lukkede kampen til 2-0.

Med da andre resultater i opryknigsspillet er Glostrup FK inden sidste kamp sikre på at slutte på 2. pladsen. Det betyder, at holdet nu er sikre på at skulle spille om oprykning til Danmarksserien. I opryknigsspillet skal de møde nummer to fra den anden oprykningspulje fra Sjællandsserien, det kan enten blive Ringsted eller Solrød, samt nummer to fra Køberhavnsserien, hvilket formentlig bliver den traditionsrige Østerbro-klub BK Skjold.