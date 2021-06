Fyrer direktør

Vallensbæk Kommune har fyret en direktør. Arkivfoto: Heiner Lützen Ank

Vallensbæk. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har fyret en direktør, som samme kommunalbestyrelse ansatte for to år siden

Af Jesper Ernst Henriksen

En enig kommunalbestyrelse i Vallensbæk Kommune har valgt at indgå en gensidig opsigelsesaftale med Connie Graul, der siden 1. februar 2019 har været direktør i Vallensbæk Kommune for områderne Teknik og Byudvikling, It og Digitalisering samt Sundhed, Kultur og Fritid. Indtil videre varetages områderne af den øvrige direktion.

Den type aftaler bruges i de situationer, hvor der ikke er grundlag for en bortvisning af direktøren, men hvor politikerne gerne vil af med direktøren. Ifølge en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune er årsagen, at der fremadrettet er et ønske om en anden profil til stillingen.

Af fratrædelsesaftalen fremgår det, at Vallensbæk Kommune ville have fyret Connie Graul, hvis hun ikke havde indgået en gensidig fratrædelsesaftale.

Aftalen giver den nu tidligere direktør løn i resten af 2021, også selvom hun finder et andet arbejde. Ved udgangen af 2021 får hun derudover et beløb, der svarer til 12 måneders normal løn som et engangsbeløb.