Folketingsmedlemmer var på inspirationstur

Kim Valentin og Michael Aastrup Jensen var blandt andet på besøg på HCS. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Kim Valentin (V) og Michael Aastrup Jensen besøgte i sidste uge tre lokale virksomheder for at kunne tage deres udfordringer med i folketingsarbejdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag i sidste uge var det lokale folketingsmedlem Kim Valentin (V) og hans partifælle fra Kronjylland, Michael Aastrup Jensen, på besøg ved tre virksomheder i Glostrup. Besøget var et genbesøg, efter Kim Valentin for cirka en måned siden var i Kronjylland.

– Vi har det princip i Venstre, at vi jyder ser, hvordan Sjælland er, og Sjællænderne ser, hvordan Jylland er, forklarer Michael Aastrup Jensen.

Første besøg var på HCS, der talte om udfordringerne i transportbranchen, der er underlagt en del regler, for at undgå løndumping.

– Vi fik et indtryk af en virksomhed, som er udfordret på nogle regler. Vi kan godt se, at vi virkelig skal være oppe på dubberne, når vi fornyer regler i Folketinget. Hvis vi ikke passer på, så ødelægger vi nogle af disse virksomheder. Det vigtigste er at være i dialog med virksomhederne, siger Kim Valentin.

Derefter gik turen til Kopenhagen Fur.

– Det er en sørgelig historie. Man har brug 19 milliarder kroner på at lukke en god virksomhed og forære omsætningen til udenlandske virksomheder. Lokalt betyder det mange hundrede arbejdspladser, siger Kim Valentin.

Sidste besøg var ved Tekiq Arbejdsgiverne, der er er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen.

– Vi talte om uddannelsesstrukturer og udfordringer for virksomheder, som ikke kan få lærlinge på et højt nok niveau, siger Kim Valentin.

Med på turen var også Piet Papageorge, der er Venstres borgmesterkandidat. Begge de to folketingspolitikere er tidligere borgmestre og kunne give lidt tips til valgkampen.

– Det vigtigste er, at han ikke slår min rekord, som den yngste mandlige borgmester nogensinde, siger Michael Aastrup Jensen med et grin. Han var 25 år gammel, da han blev valgt som borgmester, mens Piet Papageorge vil være 28 år gammel til valget.

– Det at være ung, kan godt være en fordel, hvis du både er ung og har erfaring. En gang i mellem er der brug for at ryste posen lidt, uddybede Michael Aastrup Jensen.