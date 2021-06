Fokus på mænds sundhed

Det bliver muligt at prøve padel-tennis i næste uge.

Vallensbæk. I uge 24 er det mænds sundhedsuge. I den forbindelse har Vallensbæk Kommune lavet en hel stribe initiativer

Af Jesper Ernst Henriksen

Det globale sundhedsinitiativ Mænds Sundhedsuge sætter i uge 24 fokus på mænds trivsel og mentale helbred, både i og efter coronakrisen. Vallensbæk Kommune har i anledning af ugen stablet en række fysiske og sociale arrangementer på benene med fokus på at forbedre trivslen hos mænd.

En tur i svømmehallen, et spil padel-tennis, intro til SUP og hunde-agilitytræning er nogle af de aktiviteter, som mænd i Vallensbæk Kommune kan gøre brug af under Mænds Sundhedsuge. Det er også muligt at dyrke fitness udenfor og komme til åbent hus hos Den Gode Kammerat, der er et fællesskab for mænd over 60 år, som føler sig uønskede alene.

Der er god grund til at rette fokus mod mænds fysiske og mentale trivsel. Ifølge Forum for Mænds Sundhed får langt færre mænd end kvinder behandlet deres psykiske problemer i tilstrækkelig grad. En af konsekvenserne af dette er blandt andet, at mænd med psykiske problemer lever 20 år kortere end mænd generelt.

For at forebygge de kedelige statistikker og forbedre mænds trivsel vedtog Verdenssundhedsorganisationen i 2018 ”Strategi for mænds sundhed og trivsel” med støtte fra den danske regering.