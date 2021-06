Et Glostrup for alle

Debat.

Af Jesper Weidick (S) Kandidat for til kommunalvalget, Afdelingsbestyrelsesmedlem i Glostrup Boligselskab

I de sidste år er der blevet udstukket en del grunde til bebyggelse med rækkehuse, villaer og ejerlejligheder til stor glæde for fremtidens befolkningstal i kommunen, men der mangler noget. For det er ikke alle, der har råd, lyst eller blot mulighed for at bo i ejerbolig. Der bør og skal derfor fokuseres på andre boligformer som for eksempel de almene boligselskaber og ungdomsboliger, således at også nystartede eller lav- og middelindkomstfamilier samt unge under uddannelse har et sted at bo i Glostrup.

Vi ser i stigende grad lærere, pædagoger, sygeplejesker, politibetjente og andre velfungerende middelindkomstfamilier blive presset ud af boligmarkedet i København og dem bør vi være bedre til at opfange, både nu og i fremtiden. Alt andet ville være et tab for Glostrup. Af denne grund må vi udbygge vores almene boligkapacitet i kommunen og skabe plads til disse velfungerende og samfundsbevidste familier.

Med de planer og ønsker, der er om at få et uddannelsessted for pædagoger, socialrådgivere eller sygeplejesker til byen, vil der også være et voksende behov for ungdomsboliger eller kollegier, da vi lige nu kun har 69 ungdomsboliger, hvilket på ingen måde forslår. Planer om boliger til unge og studerende bør derfor indgå som en del af Glostrups planer for et kommende uddannelsessted, således at der er styr på den vigtigste eksterne faktor for en vellykket uddannelse: En sikker boligsituation.

Jeg håber og tror således på et Glostrup med en blandet boligmasse, der kerer sig om alle boligønsker. Et Glostrup hvor vægtningen mellem alment og ejer bibeholdes med en tilsætning af ungdomsboliger til glæde for alle kommunens nuværende og fremtidige beboere.