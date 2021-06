Sport. Glostrup Bueskyttelaug invitierer til at prøve at skyde med bue

Af Jesper Ernst Henriksen

Som den kun anden bueskydningsklub i Danmark må Glostrup Buskyttelaug nu kalde sig for Certificeret Ungdombue-klub efter et samarbejde med bueskydning Danmark. Det bliver fejret lørdag den 12. juni klokken 13.30 på banerne i Egeparken. Her vil der være mulighed for at se skytter i aktion og evt. selv prøve kræfter med at skyde med bue.