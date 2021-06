Elbiler til Vej og Park

Vej og Park har nu tre elbiler.

VALLENSBÆK. Vej og Park i Vallensbæk Kommune har skiftet de første tre fossilbiler ud med elbiler

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune er ikke større, end at det sagtens kan lade sig gøre at komme hele vejen rudt i en elbil. Derfor er kommunen lige så stille ved at overgå fra at bruge traditionelle fossildrevne biler til mere miljørigtige alternativer.

Aktuelt har kommunens Vej & Park-afdeling indkøbt tre elbiler, som borgmesteren har kigget nærmere på.

Der blev både sparket dæk og kigget i motorrummet, som mest bare består af et batteri. Og Vej & Park-folkene fortalte, at der nærmest ikke er nogen forskel fra de gamle dieselbiler – udover den manglende motorlyd. Dog er de stadig nødt til at bruge en dieselbil, hvis der skal trækkes en tung trailer.

Borgmesteren var også ude at køre en lille tur i en af bilerne, og han var begejstret.

– Elbiler er teknisk set blevet så gode, og priserne så lave, at det begynder at giver mening. De passer perfekt til en kommune af Vallensbæks størrelse, siger borgmester Henrik Rasmussen, som tilføjer, at det faktisk ikke er de første elbiler i kommunens historie.

– Tilbage i slutningen af 70’erne havde de en lille elbil på idrætscentret, som medarbejderne kaldte ’Kermit’, fortæller borgmesteren.

’Kermit’ var ikke større end en golfvogn og kunne nok ikke bruges til så meget andet end at køre en medarbejder og nogle haveredskaber rundt – i modsætning til nutidens elbiler, der føles og fungerer fuldstændig som en ”rigtig” bil.

Leder af Vej & Park John Sørensen fortæller, at det løbende vurderes, hvornår en bil skal udskiftes, og om det giver mening at skifte til en elbil.