Ejby IF 1968 i serie 3

Når Ejby går på banen i den kommende sæson, bliver det i serie 3. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Sport. Ejby IF 1968 tabte i weekenden og rykker ned i serie 3

Af Jesper Ernst Henriksen

I ni kampe i foråret er det kun blevet til en enkelt sejr for det bedste herrerhold fra Ejby IF 1968. Lørdag blev det til endnu et nederlag til B. 77, denne gang på 0-1.

Striben af nederlag betyder, at holdet slutter tredje-sidst, kun foran to hold, der har trukket sig fra flere kampe. Dermed er de inden sæsonens sidste kamp sikre på at skulle en tur i serie 3.