Det skal kunne betale sig at arbejde

Debat

Af Kim Valentin (V) Medlem af Folketinget valgt i Ballerupkredsen

Den såkaldte ydelseskommission har netop lanceret sit længe ventede udspil på kontanthjælpsområdet. Ud af arbejdet er der kommet nogle gode forslag til at forenkle et alt for kompliceret kontanthjælpssystem, men der er også et stort hår i suppen. Kommissionen foreslår at afskaffe kontanthjælpsloftet, der i dag sikrer, at det kan betale sig at gå på arbejde i forhold til at være på passiv forsørgelse. Det vil vi ikke være med til i Venstre. Det skal kunne betale sig at gå på arbejde.

For Venstre er det helt afgørende, at gevinsten ved at tage et job for kontanthjælpsmodtagere altid er stor nok til, at det kan betale sig økonomisk.

Sådan vil det ikke være, hvis ydelseskommissionens forslag bliver en realitet.

Ifølge udspillet vil en enlig mor på kontanthjælp med tre børn få udbetalt 23.400 kroner om måneden efter skat, når ydelser som boligstøtte, børnebidrag og børnetilskud er talt med. Det betyder, at forskellen på at være kontanthjælpsmodtager og tage et lavindkomstjob til en løn på 26.600, kun vil være lidt over 3.000 kr.

Det er simpelthen ikke fair overfor de mange hårdtarbejdende danskere, som står op hver morgen for at gå på arbejde og bidrage til fællesskabet f.eks. bag kassen i den lokale Netto eller som rengøringsassistent. Det er hårde, men vigtige jobs for et velfungerende samfund.

Kigger man i stedet på et par med to børn, vil de med udspillet få en indkomst efter skat på 24.700 kroner om måneden. Det er blot 4.100 under, hvad de kunne tjene, hvis begge forældre havde et lavindkomstjob.

Det er uholdbart for den samfundsmodel, vi har valgt i Danmark. Et velfærdssamfund med skattebetalt uddannelse, sundhedsvæsen og sikkerhedsnet kan ganske enkelt ikke løbe rundt, hvis ikke dem, der kan, bidrager til deres egen forsørgelse.

Arbejdsløshed er samtidig dårligt for den enkelte, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at have noget at stå op til om morgenen. Og ikke mindst hvor meget det betyder for børn at se deres mor og far være en del af det arbejdende fællesskab.

Venstre vil gå til forhandlingerne med målet om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Det er et både sundt og nødvendigt princip, hvis vi skal bevare et samfund i god form.