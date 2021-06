Derfor bør du tage af sted til tandeftersyn

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være svært at tage sig sammen og finde tid i kalenderen, men faktisk er der mange gode grunde til at komme af sted til det tandeftersyn, du måske har gået og forsømt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dette er typisk både tilfældet, hvis du ikke tror, der er noget galt samt hvis du har en mistanke til eller kendskab om et eller flere problemer, der bør tjekkes ud og tages i opløbet.

Din tandlæge er til for at hjælpe dig

Selvom det kan virke dyrt og ærgerligt, kan det være vigtigt at huske sig selv på, at din tandlæge er til for at hjælpe dig og sikre dit velvære og sundhed. Mangler du grunde til at overbevise dig selv om at tage af sted, finder du eksempler på disse nedenfor:

• Du kan forebygge problemer, der ellers på længere sigt kan give dig problemer. Selvom din tandsundhed i nuet føles sund og god, er det vigtigt at opretholde dette. At få fjernet plak og tandsten kan for eksempel være en stor medvirkende del til at forebygge huller. Forebyggelse er nemlig typisk at foretrække frem for behandling.

• Tandsundhed kan have stor indflydelse på resten af din sundhed. Således kan sygdom i munden i flere tilfælde gå hen og påvirke sundheden flere andre steder i kroppen og svække vores helbred.

Find den rette tandlæge nær dig

Det er vigtigt at finde en tandlæge, som du har lyst til at tage af sted til ved de regelmæssige tjek. Vælg en nær dig, for eksempel med en tandlæge i Søborg, hvis det er her du befinder dig. Det giver typisk mening at vælge en tandlæge, som du både er tryg ved, og som befinder sig et belejligt og lettilgængeligt sted, så du skal tage mindre tid ud af din dagligdag for at klare de sporadiske tandlægebesøg.