Dansk Folkeparti klar med valgprogram og kandidater

DF Glostrups kandidater til kommunalvalget er fra venstre Henning Christensen, Ann Spetzler, Peder Kähler, Jane Jacobsen og Jan Hvidkær. Flemming Ørhem og Annette Thorsen er ikke på billede. Foto: DF

GLOSTRUP. Dansk Folkeparti har valgt de syv personer, som kommer til at stå på stemmesedlen til november. Her er et nyt navn øverst på listen, nemlig spidskandidat Peder Kähler. Partiet er samtidig som det første i Glostrup klar med et fuldt valgprogram med 74 punkter

Af Jesper Ernst Henriksen

Dansk Folkeparti i Glostrup har sin opstillingliste til kommunalvalget klar. De stiller op som partiliste, så det absolut mest sandsynlige er, at de øverste kandidater kommer ind.

Efter rigtig mange år som nummer et på listen, er den nuværende 1. viceborgmester Flemming Ørhem stillet op som nummer tre. Han skal dermed håbe, at partiet får tre mandater, ligesom de for eksempel gjorde i 2013, og ikke må nøjes med to, som de gjorde ved seneste kommunalvalg i 2017.

Ny nummer et er Peder Kähler, som partiet beskriver som både spids og borgmesterkandidat. Han stod som nummer tre ved det seneste valg, men kom altså ikke ind. I erhvervslivet har han haft ledende stillinger i banker og den finansielle sektor. Han oplyser, at bliver han valgt, vil han kæmpe for flere hænder på ældreområdet, byudvikling med grønne områder samt byhaver og elstandere.

Nummer to på listen er Ann Speltzer, der er kendt i Glostrup for at have drevet Blondies Pub siden 2016. Hendes mærkesager er job og selvstændige, kultur & fritid samt ældre.

De sidste fire på listen er Henning Christensen, Jan Hvidkær, Jane Jacobsen samt Annette Thorsen.

Klar med valgprogram

Partiet har samtidig fremlagt et fuldt valgprogram. Programmet er inddelt i 11 kategorier, der dækker alle områder, som kommunen har ansvar for, som skolepolitik, social- og sundhedspolitik og byudvikling. Under de 11 kategorier er der i alt 74 punkter.

Under integration kan man for eksempel læse, at partiet ønsker at ’der skal føres en aktiv boligpolitik, som sikrer at ghettodannelser undgås’, hvilket blandt andet skal ske ved, at ’Glostrup Kommune skal overtage boliganvisningen i almene boligområder hvor der er mange af anden etnisk herkomst.’

Over de seneste år har Glostrup Skole flere gange været diskuteret politisk. Her har Dansk Folkeparti dette budskab: ’DF vil arbejde for, at skolen i Glostrup (Glostrup Skole) har størst mulig selvstændighed for den enkelte afdeling/enkelte skole med egen skoleledelse og skolebestyrelse.’

Udviklingen af det centrale Glostrup har også været et centralt tema over de senere år. Her skriver Dansk Folkeparti, at de ønsker ’en mere dynamisk bymidte med grønne og smukke byrum’. De vil også kæmpe for et ungdomskollegium og et parkeringshus syd for banen, som kan aflaste parkeringsforholdene i bymidten.