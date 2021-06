Danmarksrekord

86-årige Finn Ankerstjerne sætter rekorder i sin aldersgruppe. Foto: Trine

Sport. Finn Ankerstjerne fra Glostrup IC er efter årets første stævne indehaver af to danmarksrekorder i sin aldersklasse

Af Jesper Ernst Henriksen

Finn Ankerstjerne er med sine 86 år alderspræsident i Glostrup IC’s atletik afdeling. Ved et stævne for nylig satte han to nye danske rekorder i sin aldersklasse. Det var i hammerkast med et kast på 28,02 meter. Den rekord holdt dog kun cirka en uge, hvor han selv slog den igen, så den kom op på 29,49 meter. Derudover satte han rekord i diskoskast med 23,15 meter. Dermed er der gode chancer for, at han kan komme med til finalen for Masters til efteråret.

Der var også andre der gjorde det godt til samme stævne. Leif Nielsen var tilbage på 100 meter og Henrik Holmgård kæmpede sig igennem 400 meter på et tidspunkt, hvor det silede ned.

Der var afbud på stangspring så Ole Biering 55+ gjorde det godt med 2,40m og han kastede spyd og sprang højde med 1,30m.

Hos kvinderne lyste Laila Ankerstjerne op på 100 meter med gode 14,35 sekunder og et godt længdespring.

Dagens ”pinsler” sluttede med 1000m stafetløb (100m+200m+300m+400m) hvor kvartetten Leif, Henrik, Sven-Erik og Ole i regn og syv grader varme løb på 3 minutter og 10,45 sekunder.