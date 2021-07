De midste børn cyklede to kilometer, de største børn seks kilometer.

VALLENSBÆK. I weekenden gik startskuddet for Danmarks største børnecykelløb, Kids Tour, i Vallensbæk, hvor mere end 500 Vallensbæk-borgere i løbet af dagen mødte op for at heppe

Af Jesper Ernst Henriksen

Et hav af cykelhjelme i alle regnbuens farver og cyklister med fart i benene – sådan så Strandparken ud søndag. Det var nemlig ikke kun Tour de France, der blev skudt i gang i denne weekend. Startskuddet gik også for Danmarks største børnecykelløb, Kids Tour, i Vallensbæk, og det var med store, rundkindede smil, løbecykler og støttehjul, at deltagerne på 3-10 år knoklede sig gennem en ren Tour de Vallensbæk.

Der blev kørt fire heats gennem dagen med etaper på mellem to og seks kilometer, som var skærmet sikkert af for trafik, så både de mindste og de lidt større cykelryttere kunne være med til at træde i pedalerne. Der blev heppet fra tilskuerlinjerne fra mere end 500 Vallensbæk-borgere i løbet af dagen – dog aldrig med mere end 500 til stede på én gang.

Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken. Derfor var der også et stort fokus på trafiksikkerheden under Kids Tour.

– Målet for Kids tour er, at vi alle sammen skal have det sjovt på vores cykler. Det er vigtigt, at man lærer at cykle tidligt, så man bliver sikker i trafikken, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Udover trafiksikkerhed var der også et andet stort fokus på dagen: Sundhed. Og eventpladsen var da også et rent slaraffenland for bevægelse og gode

vaner. Børnene kunne hoppe på hoppeborg eller lave en smoothie på MadBorgerskabs smoothiecykel, som blendede smoothies kun ved hjælp af ben-

kraft.

Og så blev der slået et slag for røgfriheden af Røgfri Fremtid – et partnerskab mellem Vallensbæk Kommune og Kræftens Bekæmpelse med flere – der delte lakridspiber ud sammen med et ’tak, fordi du ikke ryger her,’ og en henvisning til et kort over Vallensbæk, hvor børn og voksne kunne markere, hvor de ønsker, der skal være røgfrit i kommunen.