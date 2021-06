Daginstitutioner har fået et corona-løft

Denne overdækning i Nøddeboparken gør en stor forskel for børn og voksne.

VALLENSBÆK. Vallensbæks ni dag-institutioner har fået optimeret deres udearealer gennem en corona-pulje på 2,5 millioner kroner, som Vallensbæks kommunalbestyrelse satte af til formålet sidste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvis man kigger forbi Vallensbæks daginstitutioner ser tingene en smule anderledes ud, end de gjorde sidste år. Der er nemlig blevet etableret blandt andet varmtvandsbeholdere på udevaske, ekstra belysning ved legepladser og ude-stikkontakter i kommunens ni daginstitutioner for 2,5 mio. kroner.

Pengene kommer fra en corona-pulje, som Vallensbæks kommunalbestyrelse sidste år satte af til forbedringer af daginstitutionernes udearealer, så hverdagen kunne blive lettere for Vallensbæks børn, når de skal tilbringe mange ekstra timer udendørs.

Nøddeboparken er en af de daginstitutioner, der har nydt godt af puljen. Hos dem er der blevet etableret en lygtepæl på legepladsen og ekstra lyspaneler til bygningen. Men nok vigtigst af alt, så har daginstitutionen fået lavet en overdækning på deres legeplads – og den bliver brugt flittigt.

– Vi er sindssygt glade for overdækningen. Det gør en stor forskel for os, at vi kan komme i læ for vind og vejr. Der var en dag, hvor aprilvejret virkelig ramte, og det væltede ned med hagl og regn. Sådan noget vejr er ofte overstået på tre minutter. Der var det rart, vi kunne gå ind under overdækningen, siger Stine Weise Pedersen, der er leder i Nøddeboparken.

Udover at være et effektivt skjold mod regn og hagl – og til sommer også mod solens stærke stråler – så er overdækningen ikke kun brugbar, når det gælder om at skærme børnene mod vind og vejr.

– Overdækningen giver kvalitet i den måde, vi er ude på, og det skaber noget nærvær og hygge at have sådan en overdækning. Det er som et rum i uderummet, som vi kan bruge til aktiviteter, så selv når corona er overstået, får vi masser af brug ud af den, siger daginstitutionslederen.

Den positive tilbagemelding glæder borgmester Henrik Rasmussen:

– Vi arbejder i Vallensbæk Kommune med at sikre, at vores børn har gode og inspirerende rammer, som de kan lege og lære i. Det er godt at se, at pengene har hjulpet vores institutioner med at sørge for, at børnene kan blive ved med at lege udendørs – også når vejret er koldt og kedeligt.