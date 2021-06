Brostrøm besøgte Brønden: Brøndby-borgere fik første nålestik lokalt

Hassan Bashir var en af tre Brøndby-borgere, som fik det første vaccinestik af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kulturhuset Brønden var i sidste uge midlertidigt vaccinationscenter, da Brøndby som en af de første kommuner i landet tilbød sine borgere vaccination mod covid-19 tæt på deres bopæl. I den forbindelse kiggede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, forbi og foretog et par enkelte vaccinationer

Af Robert Hendel

Visse steder kniber det med tilslutningen til de vacciner, der skal sætte en stopper den nedlukning, der periodevis har plaget danskerne i det seneste halvandet års tid.

I Brøndby Strand har knap 18 procent af borgerne ikke reageret på invitationen til at få en vaccine mod covid-19. Bydelen er derfor udpeget af Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden til at huse et lokalt vaccinationstilbud, som skal få flere til at tage imod vaccinen mod covid-19 som et led i indsatsen ’Lighed i vaccination’. Den skal imødegå en del af de barrierer, der kan være forbundet med at blive vaccineret.

– Det er vigtigt, at vi får vaccineret så mange som muligt. Vi har kigget lidt på danmarkskortet, og der kan vi se, at nogle steder er vaccinationstilslutningen ikke helt i top. Der har vi lavet nogle særlige indsatser sammen med kommunerne over hele landet, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

Han var onsdag den 16. juni på besøg i Kulturhuset Brønden i Brøndby Stand for at bakke op om vaccinationsindsatsen i Brøndby Kommune.

– Vi blev ramt af en epidemi, og vi har lukket Danmark ned to gange. Det koster rigtig meget, og den eneste vej ud af det er vacciner. Det er rigtig vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret, både for at beskytte sig selv, men også for at beskytte hinanden, siger han.

Nemmere for nogen

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør er et virus ligeglad med, hvilken farve man

har.

– Alle kan blive smittet, alle kan blive syge, og alle kan smitte andre. Det er alle dele af samfundet, som det er vigtigt at vaccinere, forklarer Søren Brostrøm.

Han mener, at der kan være mange grunde til, at folk ikke får tilsluttet sig vaccinen.

– Ofte er det fordi man måske ikke lige har hørt om vaccinen, at man ikke har fået den information, man skulle have, man har ikke opdaget en invitation i e-boks.

For nogle fungerer det med e-boks, mens andre skal høre det fra venner og bekendte, siger Sundhedsstyrelsens direktør, der også roser til de boligsociale indsatser i området for at få flere folk hen for at blive vaccineret.

Samtidig mener Søren Brostrøm, at det er vigtigt at få vaccinerne ud lokalt.

– Det gør også, at der er nogen, der kommer hen og bliver vaccineret, som ellers ikke ville komme ud til de store vaccinationscentre. Det gør det lettere for nogen, siger han.

Gør hverdagen lettere

En af de borgere, der tog imod det lokale vaccinationstilbud er 34-årige Hassan Bashir.

– Jeg vil rigtig gerne snart ud at rejse og spise mad

på restauranter uden at skulle tænke over det ene eller det andet. For mig handler det om, at min hverdag skal blive lettere, fortæller han.

Det lokale tilbud i Brønden gjorde det nemt at tage imod vaccinen. Den har han aldrig været i tvivl om, hvorvidt han skulle tage.

– Man læser og hører en masse fra folk, der synes det ene eller andet, men det rører mig ikke, fortæller Hassan Bashir, der fik æren af at få det første vaccinestik af Søren Brostrøm.

Det var en speciel oplevelse for den 34-årige Brøndby-borger, der til

daglig er leder på en friskole.

– Jeg har efterhånden set ham mere i fjernsynet, end jeg har set min kone derhjemme, siger Hassan Bashir og tilføjer:

– Han har været sindssygt aktivt, og desværre for ham er han det ansigt, man forbinder med coronaen, men det er på en fed måde, for han har gjort rigtig meget, og man kan godt høre, at han er dygtig.

I alt blev cirka 100 borgere vaccineret mod corona på indsatsens første dag i Kulturhuset Brønden, mens lidt over 200 personer fik en vaccine dagen efter. Andet stik bliver givet i anden halvdel af juli.