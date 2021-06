Børnene hjalp til: Tændte bål med borgmesteren

Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen (K) kunne atter fejre Sankt Hans i samvær med borgerne. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. I Vallensbæk kunne borgerne atter fejre Sankt Hans sammen. Det benyttede en masse folk sig af på stranden og i mosen. I Strandparken hjalp børnene borgmest-eren med at sende heksen og de dårlige corona-minder væk

Af Robert Hendel

I år kunne folk i Vallensbæk atter mødes omkring bålet for at fejre midsommeren, efter at sankthans-arrangementet i 2020 var forvist til en Facebook-live-transmission fra borgmesterens baghave.

I år var der arrangeret tre fester. Som sædvanlig var der både et børnebål og et bål for de voksne i Strandparken, ligesom der i Vallensbæk Mose også blev tændt ild.

Lidt efter klokken 18 blev børnebålet tændt, og rundt om ilden sad familier med madkurve, medbragte pizzer og så på, mens heksen blev sendt af sted mod Bloksbjerg.

Borgmester Henrik Rasmussen (K) opfordrede børnene til at smide de dårlige minder fra coronatiden på bålet og i stedet se frem mod lysere tider

– Jeg er så uendelig glad for, at vi nu er nået dertil, hvor man kan mødes igen og hygge sig sammen. Jeg under jer det, og jeg håber, at I får nogle gode sommerfester, hvor vi alle kan feste med jer, sagde han til de mange fremmødte, inden han fik hjælp af to børn til at sætte ild til bålet.

Heksen, der blev brændt af, havde børnene fra daginstitutionen Stien havde lavet.