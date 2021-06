Børn lærer om den gode madpakke

Stine Madsen lærer børnene om de forskellige grøntsager.

VALLENSBÆK. Børnene fra 0.b på Pilehaveskolen i Vallensbæk har været til Madpakkeværksted, hvor de lærte om den gode madpakke som en del af Vallensbæk Kommunes fokus på børns trivsel

Af Jesper Ernst Henriksen

I et sløjdlokale på Pilehaveskolen i Vallensbæk sidder 21 børn i en rundkreds med bagdelene plantet på en række grå tæpper, der er lagt frem til formålet. I midten sidder Stine Madsen fra Vallensbæk Kommunes madinitiativ MadBorgerskab med en pose fyldt med grøntsager, der bliver vist frem på tur.

Ved siden af cirklen er et langbord dækket op med blåternet dug, servietter og smøreknive. Bordet er fyldt med kogte æg, pålæg, grøntsager og rugbrød – der er nemlig gjort klar til Madpakkeværksted for 0.b, som skal give børnene gode oplevelser med madpakkerne, der kommer til at blive en fast del af børnenes hverdag hele vejen gennem folkeskolen.

– Vi afholder disse kurser for børnene, så de lærer den gode madpakke at kende, nu hvor de er rykket fra daginstitutionen og deres gode madordning. De skal finde ud af, hvad de kan lide at have med i madpakken, så de smører selv deres madder, hvor ingen blander sig i, hvad de kan lide fra udvalget, siger Stine Madsen.

Udover at smøre madder skulle børnene også deltage i grøntsagssjov, hvor sanserne blev sat i spil, da børnene bl.a. skulle lytte til, hvordan en peberfrugt lyder hul, når man banker på den.

Det er ikke kun 0.b på Pilehaveskolen, der har haft fornøjelsen af at lære om den gode madpakke. MadBorgerskab har også været ude med Madpakkeværkstedet på Egholmskolen og Vallensbæk Skole.

Initiativet er nemlig en del af Køkkentrappen i Vallensbæk Kommune, som arbejder målrettet mod at give børn og unge kompetencer og mod på selv at kunne gå i køkkenet. Dette er en del af kommunens indsats for at skabe trivsel blandt kommunens børn.