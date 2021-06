Bager og går tur med de gamle

Kristian Thomsen og Josefine er frivillige på Ældrecenter Dalvangen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Kristina Thomsen og hendes datter Josefine er frivillige på Ældrecenter Dalvangen, hvor de snakker, går ture og bager med beboerne

Af Jesper Ernst Henriksen

For beboerne på Glostrup Kommunes ældrecentre er der masser af muligheder for aktiviteter. Der kommer musikere og spiller, der er mulighed for cykelture, gåture brætspil og bagning og der er plantedage. En del af aktiviteterne bliver hjulpet på vej af frivillige. Nogle af dem er Kristina Thomsen og hendes datter Josefine.

– Vi bor lige hernede, så vi går forbi, når vi skal over til Spar. Så snakkede vi om det med at gøre noget godt for andre, så foreslog Josefine, at bage julekager med plejehjemsbeboerne, fotæller Kristina Thomsen.

De to nåede ikke at bage julekager, men blev i løbet af foråret frivillige på Ældrecenter Dalvangen.

Det holder de begge to meget af.

– Jeg synes det er dejligt, nogle gange går vi ture eller bager boller, fortæller Josefine, der går i 0. klasse.

Det var hende, der en dag kom til at tænke på beboerne på Ældrecenteret.

– Vi snakkede om, at der her i corona-tiden godt kunne være nogle, der var blevet ensomme, så blev vi enige om at skrive og spørge, fortæller Kristian Thomsen.

Det er mest gåture med beboerne, de to og Josefines to brødre tager.

– Jeg snakker meget med de gamle, jeg stiller bare så mange spørgsmål. Alle de gamle vil gerne have et barnebarn. Jeg snakker med dem om alt muligt. Sidste gang plukkede jeg blomster, fortæller Josefine.

Kristina kan se, hvor meget hendes børn nyder det.

– Jeg synes det er hyggeligt, det er rart at kunne gøre noget godt for andre, uden vi behøver at skulle have noget igen. Som du kan høre, så har Josefine nogle at snakke med, det er altid godt. Indtrykket er, at de ældre gerne vil med ud at gå, vi har i hvert fald haft en med ude hver gang vi har været her, siger hun.

Efter et par aflysninger på grund af corona forsøger Ældrecenter Dalvangen igen med et informationsmøde for andre, der ligesom Kristina og Josefine har lyst til at være frivillige. Det er onsdag den 16. juni klokken 16.30 på Ældrecenter Dalvangen.