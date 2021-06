Badevandet er blåstemplet

Et blåt flag ved stranden betyder rent badevand. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Brøndby Strand er endnu engang blevet belønnet med det blå flag. Det symboliserer, at vandet er rent, og badefaciliteterne er i orden

Af Robert Hendel

Det blå flag ved stranden i Brøndby markerer, at badevandet rent, og sikkerheden er i top.

3. juni 2021 blev flaget for fjerde år i træk hejst op under blå og skyfri himmel, hvor omkring 100 mennesker var mødt op.

Her kunne de se Brøndbys borgmester Kent Magelund (S), der fortalte, at Brøndby Strand er et vigtigt åndehul, der skal værnes om, men som samtidig skal bruges og nydes.

– Her er alle de faciliteter, man har brug for som badegæst. Lige fra livreddere til gode toiletforhold, sagde borgmesteren, inden flaget blev hejst i samarbejde med Arno Hurup Christiansen (S), der er Brøndbys Kommunalbestyrelsesmedlem i I/S Strandparken.

Arno Hurup Christiansen roste det gode samarbejde mellem kommunen og strandparken. Det er blandet andet det samarbejde, der har været med til, at der endnu engang kan hejses Blåt Flag ved Brøndby Strand.

– Det Blå Flag kommer ikke ud af det blå. Det kræver, at man er fokuseret og arbejder hen imod det, sagde Arno Hurup Christiansen.

Udover flaghejsningen kunne de mange forbipasserende besøge Klimalancen og Klimavognen og høre mere om, hvordan området langs Brøndby Strand bliver påvirket af stormflod.