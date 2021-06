Alkoholmisbrug – det starter i det små

SPONSORERET INDHOLD: Det er aldrig rart at skulle indrømme, at man er misbrugende af noget. Ofte vil man i stedet bedre kunne håndtere at tale om, at man har et stort forbrug af noget, da misbrug ofte forbindes med, at man bruger noget forkert eller for meget.

Det er imidlertid vigtigt, at man tør være ærlig overfor sig selv, hvis ens store forbrug af alkohol har udviklet sig til at være et misbrug. Læs mere i artiklen, hvor du får nogle bud på, hvornår et forbrug bliver til et misbrug, og hvordan man kan få noget hjælp.

Fra storforbrug til misbrug

Det er som sagt rigtigt svært at indrømme et alkoholmisbrug. Det handler ofte om, at man ikke vil identificere sig med de misbrugende, der sidder på gaden og drikker. Man kan imidlertid godt have et alkoholmisbrug, selvom man ikke sidder på gaden og drikker. Man kan gå fra at have et stort forbrug af noget, til at det udvikler sig til et misbrug.

Misbruget opstår, hvis det store forbrug har konsekvenser for sig selv eller andre. Det kan f.eks. være, at det bliver sværere og sværere at lade være med at drikke. Man er nødt til at hæve nogle ekstra penge, selvom man ikke har dem, for man skal lige ned og købe øl igen. Det kan også handle om, at man f.eks. har sværere og sværere ved at lade være med at udvise temperament over for sine børn.

Det kan være så skamfuldt, at man bliver isoleret

Hvis man ikke i øvrigt befinder sig i en kreds af mennesker som drikker meget, kan det være meget skamfuldt at være den der drikker mere end andre. Man kan i sidste ende blive mere og mere isoleret fra andre, da man ikke ønsker, at andre skal lægge mere til ens misbrug. Det kan derfor også have sociale konsekvenser, når man drikker meget. I yderste tilfælde, kan det blive svært at styre alkoholmisbruget, så det går ud over ens jobsituation og netværket.

Få behandling for alkoholmisbruget

Landet over findes der forskellige alkoholmisbrugs centre, der står klar til at hjælpe, hvis man selv rækker ud. Hvis du er netværk til en, der drikker meget, bør du være opmærksom på, at det kan være meget svært at indrømme misbruget. Du bør tale med personen med så meget omsorg, som overhovedet muligt. I nogle tilfælde hjælper det modsat at give den misbrugende et ultimatum om at gå i behandling.