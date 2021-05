Vil bytte lokalpolitik ud med regionspolitik

Marianne Friis-Mikkelsen er kandidat til regionsrådet.

VALLENSBÆK. Marianne Friis-Mikkelsen (K) er blandt kandidaterne, når der til november er valg til regionsrådet, hvor hun med erfaringen fra kommunen vil sikre sammenhæng i sundhedstilbuddet

Af Jesper Ernst Henriksen

Marianne Friis-Mikkelsen har de seneste otte år siddet i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk for Det Konservative Folkeparti. Nu håber hun i stedet at kunne komme i regionsrådet for samme parti, der netop har valgt sin kandidatliste.

Kommer hun ind her, vil hun bruge sin erfaring fra kommunalpolitik, til at sikre en bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene mellem kommuner og region.

– Sundhedsvæsenet er fundamentet for vores velfærdssamfund, og jeg vil gerne være med til at sikre, at vi får et bedre sundhedsvæsen. Særligt de ældre, medicinske patienter trænger til mere opmærksomhed. Når man bliver ældre og antallet af diagnoser stiger, så mangler der simpelthen sammenhæng og koordination i sundhedsvæsenet. Vi skal have opmærksomheden rettet mod patienter med komplekse behov, siger hun.

Trafikstøj

En lokal sag, der har fyldt meget i Vallensbæk de senere år, er trfikstøj. Det vil også være en mærkesag for Marianne Friis-Mikkelsen.

– I regionsrådet kan man arbejde med nogle større strategiske greb, når det kommer til at bekæmpe trafikstøj. At bo i trafikstøj øger risikoen for en lang række sygdomme. Jeg vil gerne være med til at forebygge det og give borgerne langs de stærkt trafikkerede veje en bedre livskvalitet, siger hun.