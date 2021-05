Vandringer og litteratur

Deltagerne på første litterære vandring stoppede blandt andet ved Egeparken. Foto: Gro Johanne Vase

GLOSTRUP. Glostrup Bibliotek genoptager traditionen med litterære vandringer på onsdag. Her kan man få en god gåtur på cirka fem kilometer og få højtlæsning fra den danske litteraturskat

Af Jesper Ernst Henriksen

I denne uge er der We Walk-uge, som er en kampagne for bevægelse og gåture arrangeret af Bevæg dig for livet, som Glostrup Kommune er en del af. I den forbindelse relancerer Glostrup Bibliotek deres litterære vandringer, som vi tidligere har omtalt her i Folkebladet.

– Man kommer vidt omkring rent samtalemæssigt, når man går sammen med andre, siger Nana Thejll Jakobsen, der er litteraturformidler på Glostrup Bibliotek.

Hun startede i efteråret de litterære vandringer, der altså nu med lempede forsamlingsrestriktioner kan genoptages.

– Litteraturen kan få os til at reflektere over tilværelsen på nye måder, og litteraturen kan tilmed få os til at handle på det. Sammen udforsker vi et tidsrelevant emne set fra forskellige litterære perspektiver. Jeg læser højt fra udvalgte tekster fra den danske litteraturskat, og inviterer til en samtale om de ting, der falder os ind når vi bevæger os i naturen og samtidig bliver præsenteret for tankevækkende litteratur, siger Nanna Thjell Jakobsen.

Gåturen kræver ingen forberedelse – kun fodtøj og påklædning tilpasset vejret.