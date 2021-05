Tophold blev sendt tomhændet hjem

Ejby besejrede et af rækkens tophold i weekenden. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 1968 fik tre vigtige point, da Tresor Alembene blev matchvinder i opgøret mod topholdet Herlev

Af Robert Hendel

Ejby IF 1968 fik i weekenden besøg af topholdet Herlev IF.

Umiddelbart lugtede det af et nederlag, men hjemmeholdet ville det anderledes. Opgøret var en lige affære, som Ejby endte med at trække sig sejrrigt ud af.

Tresor Alembene scorede efter knap 20 minutters spil kampens eneste mål. Herlev pressede på for at få udlignet, men de rød/hvid fik afvist gæsterne gang på gang.

Gæsterne var tæt på at udligne sent i dommerens tillægstid, men to gange fik Ejby-spillerne afvist forsøget på målstregen. Dermed får Ejby tre vigtige point i kampen for at overleve i Serie 2, hvor der resterer otte runder.

Tirsdag aften stod Ejby IF 1968 over for endnu et tophold, når de røde og hvide besøger Avedøre.