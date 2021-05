Tak til borgere og pårørende i Brøndbyøster

Debat

Af Vivi Gundsø, Tjørnekrattet 29, 2630 Taastrup, Tidligere hjemmeplejer i Brøndbyøster

Kære allesammen. Allerførst vil vi gerne sige jer 1000 tak, fordi vi har fået lov at være en del af jer og jeres familie igennem mange år. Vi har været utroligt ydmyg og glade for at have fået lov til at komme i jeres hjem og hjælpe alle jer skønne mennesker. Det er jo desværre ikke frivilligt, vi er stoppet i Brøndbyøster hjemmepleje.Vi synes, I alle har krav på at vide, hvorfor I ikke har set et kendt ansigt længe.

Der kom en ny ledelse og sammen med den aller øverste ledelse for Brøndby hjemmepleje, besluttede de at overvåge os på det groveste, for at se om der var noget, de kunne få os fyret/ bortvist på.

Vi er blevet filmet, kørt efter, de har beluret os fra deres egne private biler med mere. Vi er kun blevet mødt med mistillid og diverse anklager om svigt fra ledelsen side.

Det valgte de at bruge tid på i stedet for at snakke med os om, hvordan vi arbejdede. Vi ville da med glæde have taget dem med rundt og hilse på jer allesammen.

Efter mange års tro tjeneste med kun ros fra jer og diverse undersøgelser, var det her så takken.

Nu er sagen heldigvis afsluttet, og dem der ikke selv sagde op, har Brøndby Kommune måtte ingå forlig med og betale en erstatning til.

Vi skriver det her af flere årsager. Fordi vi er utrolig kede af alle de rygter og historier, der florerer i Brøndby. Men også fordi vi ikke fik sagt ordentligt farvel, som vi og mange af jer var kede af.

Vi har på ingen måde nydt eller fejret alt det som er hændt os. Tværtimod har vi kæmpet og grædt sammen, over at have mistet jer.

Vores dejlige borgere, vores arbejdsplads, vores dagligdag, vores eksistensgrundlag, ja hele vores verden brast sammen, den dag i september 2020, hvor vi allesammen blev beskyldt for ikke at have passet vores arbejde og ikke at have passet vores borgere, ikke at have passet på jer.

Til sidst, vil vi endnu engang takke jer for mange gode år. Vi savner jer og håber inderligt, I har klaret jer igennem tiden med skiftende personaler.

Mange kærlige hilsner fra jeres gamle forhenværende aftenvagter i Brøndbyøster.

Underskrevet af Amira, Irene, Charlotte, Jannie, Zeeshan, Ea, Jackie, Vivi, Jeanette, Fidan, Susanne, Emine, Jannie og Britta.