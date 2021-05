Smitten stiger i Brøndby Strand: Her lukker bydelen ned

Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby var fredag på gaden i Brøndby Strand med opfordringer til borgerne om at lade sig teste. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Smitten stiger i Brøndby, og derfor har kommunen set sig nødsaget til at udskyde genåbningen og lukke en række idræts- og fritidstilbud

Af Robert Hendel

Lige nu er Brøndby Strand hårdt ramt af coronavirus. Det betyder, at den nye genåbning af bydelens skole bliver udskudt.

Det øgede smittetryk får også kommunen til at lukke Kulturhuset Brønden og det indendørs idræts- og fritidsliv ned. Biblioteket kommer dog stadigvæk til at tilbyde udlån af bøger via den såkaldte ‘Bestil & Hent’-løsning.

Fredag blev der registreret 432 nye smittede per 100.000 borgere, og det betyder, at bydelen er meget tæt på automatisk at blive lukket ned. Grænsen for en automatisk nedlukning går ved 500 smittede borgere per 100.000 indbyggere, såfremt der er mere end 20 nye smittede borgere på en uge, og der i samme periode er en positivprocent på 2,5.

Den negative udvikling har fået Brøndby Kommune til at beslutte, at den lokale skole i bydelen ikke bliver en del af den nye genåbning. Derfor fortsætter eleverne på Brøndby Strand Skole med samme fremmøde som hidtil, hvilket betyder, at elever på 5.-8. klassetrin fortsat kun har 50 procent fysisk fremmøde, mens eleverne i 9. klasse får lov til at komme tilbage hver dag.

For at bremse smitten i Brøndby Strand indfører kommunen samtidig krav om, at elever og lærere på Brøndby Strand Skole i den kommende uge skal lade sig teste, før de får adgang til skolen.

– Vi synes, at det er det eneste rigtige at gøre, som situationen er nu, siger borgmester Kent Magelund (S), der sammen med flere af de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen var på gaden i Brøndby Strand fredag formiddag for at opfordre borgerne i bydelen til at lade sig teste.

I den forbindelse er der fredag og lørdag etableret et midlertidigt testcenter i Søholthallen, hvor det bliver muligt at få podet halsen uden forudgående tidsbestilling.

Fortsætter smitten med at stige i Brøndby Strand, kan det få betydning for resten af kommunen, fordi smittetrykket er så højt i hele kommunen, at den balancerer på kanten af en nedlukning. Fredag eftermiddag var den samlede, testkorrigerede incidens for kommunen dog faldet fra 223 til 205. Rammer det tal 250, bliver kommunen automatisk pålagt en nedlukning.