Smitten steg voldsomt

Det er blandt andet muligt at få kviktest her i Hvissingehallen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

På en enkelt uge steg smitten markant i Glostrup. Nu lader den til at være aftaget igen. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fra midten af forrige uge til midten af sidste uge blev corona-smitten mere end fordoblet i Glostrup. Siden har den stabiliseret sig

Af Jesper Ernst Henriksen

Antallet af coronasmittede i Glostrup har været ude på noget af en rutchetur de seneste uger. Den testkorrigerede incidens har i en lang periode ligget under 100, hvilket er et godt stykke fra nedlukningsgrænsen på 250.

Torsdag den 6. maj var den nede på 66. Derefter begyndte det at gå den forkerte vej. Allerede torsdag den 13. maj var den steget til 159 per 100.000 indbyggere. Positivprocenten er i samme periode steget fra 0,6 til 1. Siden er den faldet lidt, så den i går, mandag var nede på 143 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Da Glostrup som bekendt kun indeholder et sogn, giver det mest mening at kigge på smitten på kommuneniveau. På kommuneniveau kigger man primært på den testkorrigerede incidens. Kommer den over grænsen på 250, lukker kommunen ”automatisk” ned. Så skal alt som skoler, SFO’er, kulturtilbud og idræts- og fritidsaktiviteter lukke ned. Det samme vil Glostrup Shoppingcenter skulle. Det er det, der lige nu sker i Hørsholm.

Så selvom der stadig var et stykke til nedlukning af kommunen, så pegede pilen i midten af sidste uge opad, og det vakte bekymring.

– Smitten er desværre igen stigende i Glostrup og derfor er det vigtigt, at alle husker de gode råd, så vi ikke risikerer at blive lukket ned igen. Kristi himmelfartsferien står for døren, men lige nu ser vi en bekymrende udvikling i smittetallene for Glostrup. De seneste dage er incidentallet steget, og det skal der meget gerne laves om på, så Glostrup også er åben, når Kristi himmelfartsferien er slut. Et vigtigt led i at få bremset smittespredning er ved at blive testet, sagde Lisa Ward (S), formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i sidste uge.