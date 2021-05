SF klar med kandidat

Christian Skou Larsen er SF ind til ivdere eneste kandidat til kommunalvalget. Foto: Amalie Frimann

VALLENSBÆK. SF i Vallensbæk har valgt Christian Skou Larsen som spidskandidat til det kommende kommunalvalg

Af Jesper Ernst Henriksen

Christian Skou Larsen er nu officielt valgt som spidskandidat for SF til kommunalvalget i Vallensbæk Kommune.

– Jeg er pt. eneste kandidat for SF, men jeg håber, det vil lykkes os at opstille lidt flere kandidater, fortæller han.

Han er 29 år gammel og har været aktiv i politik siden 2014. Han er uddannet cand.soc i socialvidenskab og psykologi. Fritiden bliver ud over politik brugt på fodbold, styrketræning og så en lidt speciel hobby.

– Jeg dyrker freestyle-rap og kvalificerede mig i 2020 til DM, som blev afholdt i Pumpehuset, fortæller han.

Han har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper, og børnene er da også i centrum af hans politik.

– Politisk er det mit helt store mål, at ingen børn i Vallensbæk bliver glemt og ikke får den hjælp, de har brug for. Det betyder, at jeg blandt andet vil kæmpe for flere pædagoger i daginstitutionerne, mindre klassekvotient og gratis lektiehjælp. Desuden skal det være billigere at have sit barn i en daginstitution. En anden vigtig sag for mig er, at vi skal have fredet nogle af Vallensbæks grønne områder, siger han.