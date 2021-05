Sådan lærer du at målrette din markedsføring

SPONSORERET INDHOLD: Markedsføring er ofte altafgørende for, hvordan din virksomhed klarer sig. I hvert fald er det rigtig vigtigt, når du skal skabe nye kunderelationer og mere salg.

Når du markedsfører din virksomhed og dine produkter, er du dog nødt til at målrette din markedsføring. Men hvordan gør du det?

Specificér din målgruppe

Det nytter ikke noget, at du markedsfører dine produkter til alle. Der er nemlig en hel masse mennesker, der ikke passer til det produkt, du sælger og derfor aldrig kommer til at købe det alligevel. Derfor er du nødt til at kende din målgruppe. Når du kender din målgruppe, kan du målrette din markedsføring mod den.

Din målgruppe er den gruppe af mennesker, der er mest tilbøjelige til at købe dine produkter. Din målgruppe kan sagtens bestå af flere forskellige segmenter, men det er vigtigt, at du er klar over, hvem det er, for først der kan du begynde at målrette din markedsføring.

Brug Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM er et system, der giver dig brugbare informationer om dine kunder, så du kan målrette din markedsføring og kundeservice endnu mere optimalt, end du allerede gør. Du får f.eks. informationer om, hvad dine kunder tidligere har købt, så du på den måde kan forsøge at markedsføre lignende produkter til dem.

Når du ved, hvad dine kunder tidligere har købt, har du også mulighed for at yde bedre kundeservice. CRM sørger for, at du kommer tættere på dine eksisterende kunder.

Tilpas dine reklamer og kampagner

Hvad betyder det egentlig, når du målretter din markedsføring? Det betyder, at du sørger for at lave nogle reklamer og annoncer, som passer til din målgruppe. Når du kender din målgruppe, ved du også noget om, hvordan dine reklamer bør se ud, hvor du bør vise dem henne, og hvornår du bør vise dem.