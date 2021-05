Sådan hjælper du en alkoholafhængig

SPONSORERET INDHOLD: Det er ikke sjovt at have et alkoholproblem, men det er i hvert fald heller ikke nemt at være pårørende til en, der har et problem med alkohol. Det er svært at være vidne til en, der ødelægger sig selv mere og mere. Desuden er det svært at være pårørende, fordi det ofte er rigtig svært at gøre noget.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvordan hjælper du egentlig bedst muligt en med en alkoholafhængighed?

Tal med den afhængige

Der er stor forskel på, hvordan alkoholmisbrugere reagerer og opfører sig. Der er nogle, der synes, det er en lettelse at snakke om, hvor andre benægter deres misbrug og ikke ønsker at italesætte det bare det mindste.

Hvis du er pårørende til en afhængig, der gerne vil tale om det, kan du hjælpe ved at sætte ører til. For nogle afhængige er en italesættelse det første skridt mod en løsning.

Foreslå en alkoholbehandling

I dag findes der heldigvis alverdens forskellige tilbud og behandlinger til alkoholafhængige. Derfor er der rig mulighed for at få hjælp. Det er ikke sikkert, at den afhængige selv har overskud til selv at kontakte et behandlingscenter. Derfor kan du hjælpe ved at undersøge de forskellige muligheder, der er og eventuelt kontakte et behandlingssted.

Der er forskellige former for alkoholbehandling, så du kan også hjælpe ved at finde ud af, hvilken form der er mest oplagt.

Pas på dig selv som pårørende

Det er ikke altid nemt at hjælpe en alkoholafhængig. Derfor er der også grænser for, hvor meget du skal gøre. Det er vigtigt, at du passer på dig selv igennem det hele. Du skal nemlig ikke hjælpe, hvis det går ud over dit eget psykiske helbred el.lign.

Ethvert forløb som pårørende til en afhængig er forskelligt, så det handler om, at du skal finde din plads i det hele. Du skal forsøge at hjælpe så godt du kan uden at tilsidesætte dig selv.