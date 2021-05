Røg heroin ved børnehave

Fundet af en teske og noget sølvpapir på en legepladsen tyder på, at der er blevet røget heroin på stedet. Arkivfoto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Der blev efterladt sølvpapir og en teske på daginstitutionen Mejsebos legeplads, hvilket tyder på brug af rygeheroin. Det skete efter, at to unge mennesker opholdt sig der en lørdag aften. Nu er der opsat overvågning

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 24. april ringede bekymrede borgere i Vallensbæk Strand til politiet, fordi de havde set to personer hoppe over hegnet til daginstitutionen Mejsebos legeplads. De to personer opholdt sig på legepladsen i cirka en time, men politiet nåede ikke frem. Efterfølgende blev der fundet en teske og noget sølvpapir på legepladsen. De to remedier tyder på, at der er blevet røget heroin.

Vestegnens Politi bekræfter overfor Folkebladet, at de har hørt rygtet om, at der er blevet røget heroin, men da de ikke har nogen brugere eller rester at teste, kan de ikke med sikkerhed sige, hvilket stof, der blev indtaget.

Ifølge Folkebladets oplysninger blev de to personer også set på legepladsen sidste sommer. Den ene er pusher, mens den anden er kunde. Begge kommer fra andre områder end Vallensbæk Strand.

Efter episoden har lokalpolitiet arbejdet i området for at afklare, hvem de to personer er. De hører derfor gerne fra folk, der har kendskab til sagen.

Overvågning

Episoden fik Martin Nielsson (S) til at henvende sig til borgmester Henrik Rasmussen. De to var enige om, at der skulle gøres noget. Der er derfor allerede sat mobil overvågning op ved daginstitutionen, så det bliver nemmere for politiet at se billeder af de pågældende personer. Derudover er Mejsebo nu tilføjet til Vallensbæk Kommunes gadeteams Hot Spot-indsats, så de kan afdække omfanget og måske identificere personerne, som benytter daginstitutionens område til at ryge heroin.

Martin Nielsson er meget forarget over, at man sidder på en daginstitutions lgeplads og ryger heroin.

– Hvis et barn finder en ske, så har de en tilbøjelighed, til at putte den i munden. Jeg har en datter, der putter alt i munden, inklusive det halve af sandkassen, siger han.

Han mener, der er behov for en lagt strammere indsats, og at Vallensbæk ikke er så kriminalitetsfri, som mange tror.

– Vallensbæk er omgivet af Brøndby og Ishøj. De kriminelle kan handle her, og de kan sidde og tage stoffer. Den der lever stille, lever godt. Jeg forstår godt man vælger at tage til Vallensbæk, når der er overvågning og visitationszoner i nabokommunerne, siger han.