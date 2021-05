Radikal optimisme

Thomas Skov blev valgt som formand for Radikale Venstre i Glostrup.

GLOSTRUP. Radikale Venstre har nu en bestyrelse på hele 11 medlemmer, der skal kæmpe for et mandat til kommunalvalget

Af Jesper Ernst Henriksen

Som tidligere omtalt her i Folkebladet, måtte Jørgen Boelskov trække sig som formand for Radikale Venstre i Glostrup af helbredsmæssige årsager.

Næstformand Thomas Skov Andersen overtog posten. På partiets generalforsamling i april blev han genvalgt. Det blev også valgt, at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer til 11, der ud over Thomas består af Bent Filstrup, Nicolai Skafte, Lise Sustmann Allen, Birgit Boelskov, Jørgen Boelskov, Mikkel Bay, Pia Bach, Emilie Borch Sloth, Juliette Forneris og Jesper Knudsen.

Partier er ved at forberede sig til kommunalvalget i november.

– Det er svært at spå, især om udfaldet af et valg, men der var på mødet en god stemning, og stor optimisme omkring det kommende valg. Det store mål er, at Radikale Venstre bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen efter valget, og det vil alle i fællesskab knokle hårdt for at nå. Som der blev sagt nogle gange: Vi har et mål vi skal nå, et valg vi skal vinde, siger Thomas Skov Andersen.