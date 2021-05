Politisk ledelse kræver en synlig retning – Hvilken retning vil du, Kent Magelund?

Michael R. Rugaard er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til efterårets kommunalvalg i Brøndby. Foto: Christian Fisker

DEBAT.

Af Michael R Rugaard, Spidskandidat til kommnalvalget i 2021 for Det konservative Folkeparti i Brøndby

Borgmester Kent Magelund, hvad mener du?

Du siger, at du ”både arbejder for, at vi har visioner og retning, og på at finde gode løsninger på de udfordringer, vi har som kommune.”, jf. dit svar til mit indlæg den 28. april 2021 i Folkebladet.

Du befinder dig med begge fødder i virkeligheden – i Brøndby. Men hvad er din virkelighed?

Min virkelighed er, at vi har følgende udfordringer med vores folkeskoler i Brøndby:

Vores elevers karakterniveau er lavere end forventet, og er blevet ringere de seneste tre år.

En stor del af vores elever opnår ikke en bestået karakter i enten dansk eller matematik. Mest markant for drengene i Brøndby Strand Skole, hvor 30 % ikke kan bestå begge fag.

Der er et højt fravær for vores skoleelever, der har været stigende de seneste 3 år

Staten er bekymret, og fører derfor tilsyn med Brøndby Strand Skole

Tallene fremgår af Godkendt kvalitetsrapport for 2019, jf punkt 243 af 23/9 2020 i Børneudvalget.

Vi talte om folkeskolerne i Brøndby ved kommunalvalget 2013 og igen i 2017.

Kent Magelund, du har været borgmester siden 2016. Fortæl hvad du har gjort. Hvad er du stolt af i forhold til vores folkeskoler? Hvilken retning ønsker du for vores folkeskoler?

Til trods for, at skolerne har været på dagsorden de sidste 8 år, så har udviklingen for folkeskolerne været, at karaktererne er blevet dårligere, at flere elever ikke kan bestå enten dansk eller matematik i afgangsklasserne, at skolefraværet har været stigende og at staten nu fører tilsyn med en af vores skoler.

Retningen er tydelig. Vores folkeskoler bliver dårligere og dårligere. Dét er virkeligheden for skolerne og for vores børn og unge!

Socialdemokratiet har med en tidligere skolelærer i spidsen ikke evnet at gøre det bedre de sidste otte år.

Vi i det Konservative Folkeparti opfordrer til at vi alle samarbejder om at give vores skoler et løft, så de opfylder deres formål: at gøre vores børn og unge klar til livet!

Det samarbejde kan sagtens inkludere borgmesterens parti, men hvis det med socialdemokratiet kun bliver ord og ingen handling, så finder vi gerne et alternativt flertal. Det afgørende er, at vi får den politiske ledelse tilbage i Brøndby og går i en retning, hvor vores børn bliver dygtigere.

Faglighed i folkeskolerne betyder meget for os, da det er fundamentet for vores børns fremtid. Ønsker vi, at vores børn skal have en god fremtid, skal de både kunne læse og regne. Vi skal have udarbejdet planer for dansk og matematik, så vi sikrer, at børnene efter 10 års skolegang både kan læse og regne.

Alle har ret til en chance her i livet. Brøndby, Vi kan gøre det bedre.