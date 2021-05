Ny sti skal undersøges

Det er foreslået at anlægge en sti her, men politikerne er bekymrede for sikkerheden under højspændingsledningerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Der er forslag om at bygge en ny cykel- og gangsti mellem Vejlegårdsvej og Vejlegårdsstien, men sikkerheden skal undersøges nærmere

Af Jesper Ernst Henriksen

På kommunalbestyrelsens møde i april blev det vedtaget at bruge 3,5 millioner kroner på tiltag, der skal gøre det mere sikkert for bløde trafikanter at færdes omkring byggerierne i den sydlige ende af kommunen.

– Den øgede byggeaktivitet i kommunen kræver et fokus på trafiksikkerheden. Sammen med trafikspecialister har man undersøgt forskellige scenarier for, hvordan man kan lede trafikken til byggerierne rundt, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalgt, Jan Høgskilde (K).

Pengene er ikke øremærket til specifikke projekter, da det ofte vil være nødvendigt at lave nogle tiltag så hurtigt, at det ikke kan nås med en politisk behandling. Projekter kan for eksempel være nedsættelse af hastigheden, opstribning, blå cykelfelter, indsnævring af vejbanen og omdirigering af trafikken.

Ny sti

Derudover var der i sagen et forslag om at anlægge en ny sti fra Vejlegårdsvej til Vejlegårdsstien, der er hovedstien fra Rådhuset forbi idrætscenteret og Vallensbæk Skole. Formålet med stien er at gøre skolevejen mere sikker for børn, der skal fra området sydvest for motorvejen til Vallensbæk Skole.

Forslaget blev dog af en enig kommunalbestyrelse sendt tilbage til forvaltningen.

– Der løber nogle højspændingsledninger hen over stedet, hvor børnene skal cykle i skole. Der vil vi gerne have undersøgt, om det er sikkert, forklarede Søren Wiborg (S).

Kenneth Kristensen Berth (DF) påpegede, at det var for sent, der blev taget stilling til at sikre forholdene for de bløde trafikanter.

– Vi har siden 2018 vidst, der skal bygges en ny svømmehal på den placering, som den skal bygges på. Vi har meget lang tid vidst, at vi ville bygge højhuse langs Vejlegårdsvej. Alle de byggerier er i gang eller er tæt på at gå i gang. Det er adskillige postgange for sent vi ser den her sag, sagde han.

Det næste punkt på dagsordenen var netop et forsøg på at komme den type udfordringer i forkøbet. Her afsatte kommunalbestyrelsen nemlig en halv million kroner til at lave en langsigtet trafikplan.

I sagen kan man også se et forslag om at spærre Vejlegårdsvej ved s-banen for lastbiler, hvilket skal aflaste krydset ved ringvejen, hvor der jo er ved at blive anlagt letbane.