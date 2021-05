Ny læge på plejehjem

Saham Ghavidel er ny læge på Ældrecenter Sydvestvej. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrups nye læge Saham Ghavidel overtager posten som fasttilknyttet plejehjemslæge på Ældrecenter Sydvestvej, hvor hun skal være nogle timer hver uge, så hun kan være med til at forebygge sygdomme

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrups næsten nye læge, Saham Ghavidel, der har klinik i Glostrup Shoppingcenter, kommer nu også til at have sin faste gang på Ældrecenter Sydvestvej som fasttilknyttet plejehjemslæge.

Sådan en har ældrecenteret haft siden foråret 2018. Ordningen indebærer, at fast tilknyttede læger er til stede på ældrecentrene nogle timer hver uge, hvor de vejleder personalet om symptomer og ændringer i beboernes tilstand og om behandling og medicinering. Samtidig bruger lægerne tiden på ældrecenteret til almindelige sygebesøg.

Beboere på ældrecentrene er ofte ældre med én eller flere samtidige kroniske sygdomme og svære medicinske problemstillinger. Fastlægeordningen sikrer et tæt samarbejde og dialog mellem læge, plejepersonale og beboere, hvilket er vigtige forudsætninger i forhold til at sikre forebyggelse og den rigtige sundhedsfaglige behandling.

Ifølge praktiserende læge Saham Ghavidel kan samarbejdet mellem læge og ældrecenter have stor betydning for den enkelte beboer:

– Som læge er det nærliggende at øge samarbejdet med sit lokale ældrecenter. Det er til stor gavn for de mest sårbare og multisyge patienter. Mange tilstande kan lindres og kommes i forkøbet, så unødvendige indlæggelser kan undgås. Jeg har god erfaring med at kommunikationen er lettere når læge og personale kender hinanden og vores respektive kompetencer. Det giver også mulighed for vidensdeling, kontinuitet og uddannelse af plejehjemspersonalet, så vi sammen kan håndtere konkrete tilstande optimalt og mest skånsomt for de ældre borgere, siger hun.

Fastlægeordningen er et frivilligt tilbud til beboerne på Ældrecenter Sydvestvej.