Kashif Ahmad er ny folketingskandidat for Radikale Venstre i Brøndby-kredsen. (Pressefoto)

BRØNDBY. Radikale Venstre har igen valgt ny Folketingskandidat i Brøndby-kredsen. Det blev Kashif Ahmad

Af Jesper Ernst Henriksen

Posten som Folketingskandidat for Radikale Venstre i Brøndby-kredsen har været storm­ombrust siden valget for to år siden. Til det valg var Petar Socevic kandidat, men efter valget førte uenigheder mellem Petar og kredsbestyrelsen til, at kredsbestyrelsen forsøgte at få fjernet Petar Socevic som folketingskandidat ved en ekstraordinær generalforsamling.

I stedet endte det med, at lokalformand Said Mo El Idrissi blev væltet og Kemal Babalija blev ny formand. To måneder senere forlod både Petar Socevic og Kemal Babalija dog partiet, der nu har valgt en ny folketingskandidat.

Det blev Kashif Ahmad. Han er 40 år gammel, er uddannet lærer og er født og opvokset i Hvidovre, hvor han sad i kommunalbestyrelsen i sidste periode. Som lærer har Ahmad arbejdet på flere skoler på Vestegnen, og har derfor et stort kendskab til området. I mange år har han arbejdet med samfundsgavnlige projekter på tværs af organisationer, myndigheder, foreninger, ildsjæle, samt virksomheder.

Hans mærkesager er en god start på livet for alle børn og unge. At alle har brug for fællesskaber og derfor skal forening, kultur- og fritidslivet dyrkes og styrkes endnu mere.

Derudover har han fokus på integration.

– Jeg ønsker en verden, hvor vi mennesker lever i harmoni med naturen og i et samfund, hvor alle individer føler sig lige, værdifulde og inkluderet på tværs kultur, etnicitet, tro, køn og seksualitet. Jeg ønsker et samfund, hvor mangfoldighed omfavnes som en gevinst for Danmark og danskere, siger han.