Motivation er vejen til succes

Debat.

Af Ricky van Overeem (K) Formand Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk ønsker de Konservative at skabe en kultur drevet af motivation og lyst, når der skal vælges uddannelse efter endt folkeskole, for det er lysten og motivation der skaber succesen og driver de unge.

Derfor er det ekstremt vigtigt at vi vurderer vores uddannelsesvejledning på kvaliteten af hvor mange unge der gennemfører deres uddannelse, som jo må være et udtryk for at de har valgt rigtigt, vi skal ikke se på nationale målsætninger om hvor mange unge der skal tage en erhvervsuddannelse, nej vi skal se på hvad der er bedst for den enkelte unges fremtid, for det er her succeshistorierne skabes.

I Vallensbæk ønsker Søren Wiborg medlem af Børne- og Kulturudvalget at vi skal sætte måltal op for vores uddannelsesvejledere, så det bliver et mål for uddannelsesvejlederne at sikre minimum 15% af en årgang på erhvervsuddannelserne, selvom det skulle være modstridende med de unges ønsker.

Det er meget skuffende at vi i 2021 har personer som ikke ser motivation og lyst som vejen til succes, og kan anerkende vores uddannelsesvejlederes kæmpe indsats, og tilmed udtaler: Vi skal væk fra uddannelsessnobberiet, hvor det tilsyneladende italesættes at det er finere at gå på gymnasiet end at søge ind på en erhvervsfaglig uddannelse. Jeg synes i hvert fald ikke, at vi i Vallensbæk er snobbet, og lader os drive af snobberi.

Søren Wiborg kom nu ind i kampen!! De konservative anerkender og har flere gange gentaget det over for dig, JA Danmark har behov for at mange flere unge gennemfører (ikke vælger og springer fra) en erhvervsuddannelse, men det SKAL være deres eget valg. Vi skal blive bedre til at iscenesætte erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelserne skal blive bedre til at involvere sig i folkeskolerne, ungdomsskolerne og foreningslivet, vi skal have erhvervet og erhvervsuddannelserne på banen langt tidligere og skabe de gode historier om erhvervet, som så skal sprede sig som ringe i vandet og iscenesætte dem selv som et attraktivt valg og give de unge en god indsigt i uddannelserne og jobmulighederne.

Et eksempel kan være Dalum Landbrugsskole, som hvert år arrangerer Farm Camp for unge i alderen 12-16 år, hvor de har et 5 dages ophold hvor de introducerer de unge bredt til mulighederne på skolen, også de lidt anderledes som at bygge en swimmingpool. Det er sådanne eksempler, der sætter de små frø til fremtidens ansøgere, de fortæller den gode historie videre og skaber yderligere interesse.

Så lad os sammen skabe succes gennem motivation og respekt for de unges valg.