Ministerbesøg på naturskolen

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte mandag eftermiddag Brøndby i anledning af, at kommunen er med i konkurrencen om at være Danmarks vildeste. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Miljøminister Lea Wermelin var mandag eftermiddag på inspirationstur i Brøndby i forbindelse med konkurrencen ’Danmarks vildeste kommune’, som løber frem til efteråret 2022

Af Robert Hendel

Om tre år er mindst ti kommunale områder eller naturområder i Brøndby blevet mere varierede for at fremme biodiversitet og oplevelsesmuligheder.

Sådan vil Brøndby Kommune blandt andet vinde konkurrencen om at blive ’Danmarks vildeste kommune’, som miljøminister Lea Wermelin (S) inviterede kommunerne til at deltage i den 5. februar 2021.

Det tilbud har 92 af landets i alt 98 kommuner taget imod, og i den anledning var miljøministeren mandag på besøg i tre af kommunerne for at se og høre om nogle af de projekter, som kommunerne arbejder på. Brøndby Kommune var sidste stop på ministerens tur, og her fik hun en rundvisning i området omkring Brøndby Naturskole.

– Det er utroligt inspirerende at mærke det engagement, som der er i kommunerne for at gøre en forskel for naturen, siger miljøministeren.

Hun mener, at alle kan være med i konkurrencen, uanset om det er en bykommune, som er omgivet af støjende motorveje, eller en landkommune med meget natur i baghaven.

– Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, og det er det, der er så fantastisk ved konkurrencen om at blive Danmarks vildeste, siger Lea Wermelin, der er overvældet over antallet af tilmeldte kommuner.

– Det kan jeg godt sige allerede nu, at jeg ikke havde forventet, tilføjer hun.

En del af strategien

Ifølge miljøministeren er det vigtigt at fremme den vilde, mangfoldige natur, fordi den er i hastig tilbagegang.

– Der er tusindvis af arter herhjemme i Danmark, som er i fare for helt at forsvinde. Jeg tror, at den genopdagelse af naturen, vi har oplevet her under coronakrisen, virkeligt har vist, at folk faktisk gerne vil være med til at gøre noget for naturen, siger Lea Wermelin.

Det er et billede, som Brøndby-borgmester Kent Magelund genkender. En større variation i naturen og kommunens grønne områder er derfor ét af de fem fokusområder i kommunens strategi frem mod 2030.

– Det er noget borgerne selv har givet udtryk for, at de ønsker mere fokus på, og vi kan se på det seneste folketingsvalg, hvor meget klimaet betød for fordelingen af stemmer. Jeg tør næsten vædde med, at naturen også får stor betydning til kommunalvalget, siger han.

Borgmesteren erkender dog, at kommunen trods sine mange grønne områder ligger i bunden, når det kommer til biodiversitet.

– Det kan vi heldigvis gøre noget ved. Vi har allerede nogle naturoplevelser, som folk ikke behøver køre flere hundrede kilometer for at få, siger han.

Fire kriterier

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune løber frem til efterået 2022, og det står kommunerne frit for at justere deres ideer undervejs.

Sammen med sin meddommer Morten D.D. Hansen, der er biolog, har ministeren opstillet en række kriterier, der skal være opfyldt for at vinde konkurrencen.

– Det skal være stort. Det skal være vedvarende. Det skal være intelligent, og det skal være nyskabende. Min meddommer kalder det SVIN-kriterierne, så det er nemt at huske. Jeg har så tilføjet et E for, at det også skal være engagerende. Man skal have borgerne med. Det er det, der ligesom er hele humlen her, siger Lea Wermelin.

Hun er opmærksom på, at kommunerne har forskellige forudsætninger for at deltage i konkurrenen.

– Der er jo kommuner, der har rigtig meget natur i forvejen, og de skal jo også gøre noget imponerende for at være med i kampen, mens der er kommuner, som er udfordret af en del trafik, og det må de ikke lade sig begrænse af, understreger miljøministeren.

Hun forventer at besøge de øvrige kommuner i konkurrencen, men med 92 deltagere kommer det til at kræve en del planlægning. Derfor er Brøndbys borgmester Kent Magelund også glad for, at ministeren valgte at besøge hans kommune som en af de første, og borgmesteren har stor ros til overs for Lea Wermelins engagement i projektet.

– Jeg kan mærke, at hun selv brænder for det, og det er nok også en af grundene til, at der er 92 kommuner, der har reageret på det, siger han.

Gode ambassadører

Brøndby Naturskole, som dannede rammen om ministerens besøg, har i 25 år været et tilbud til børn og unge i Brøndby, hvor de kan komme ud i den friske luft og få oplevelser i og viden om den danske natur. Her var der stor begejstring over, at miljøministeren kiggede forbi mandag eftermiddag.

– Det var dejligt at kunne fortælle lidt om, hvad vi går og laver. Normalt snakker vi med folk i alle aldre, der kigger forbi. Så det at kunne fortælle en minister om, hvad der sker hernede, var jo en fantastisk ting, forklarer Anders Tersløv Jørgensen, der er naturvejleder i Brøndby Kommune.

Sammen med kollegaen Sascha Ravn Åxman viste han Lea Wermelin rundt på skolen, hvor hun blandt andet fik set det, som natursvejlederne betegner som det største insekthotel i Brøndby. Samtidig fik hun en introduktion til naturskolens arbejde, og det er noget, som Lea Wermelin har taget notits af på sin inspirationstur til Brøndby.

– Det er både voksne, men også børn og unge, som kommer herud og skal være ambassadører. Børnene er måske også de allerbedste ambassadører hjemme hos mor og far, siger hun.

Besøget på naturskolen og det øgede fokus på vild natur er noget, som de glæder sig over på Brøndby Naturskole.

– Selvom der er mange planter og dyr, som er truede, så skal vi også huske, at der er masser af almindelige planter og dyr, som også er vilde og har brug for levesteder. Det handler om at vise den forskellighed, der kan være i et område og undersøge, hvilke typer liv man kan tilgodese, forklarer Sascha Ravn Åxman.

Glostrup deltager også i konkurrencen om at være Danmarks vildeste, hvor Den Danske Naturfond giver vinderen af konkurrencen én million kroner til et vildt naturprojekt.