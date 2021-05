Lokalråd gik på gaden for en sikker skolevej

Charlotte Hansen på gaden for at få sikre skoleveje. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Ved Søndervangskolen er blandingen af biltrafik, mangel på parkeringspladser og gående og cyklister årsag til en usikker skolevej. Forældrene ønsker sig en ret billig løsning

Af Jesper Ernst Henriksen

En almindelig onsdag morgen under corona-nedlukningen stod to medlemmer af lokalrådet på Søndervangskolen på Florasvej, for at dele flyers ud til forældrene, der basalt set bare opfordrede dem til at overholde færdelsloven, når de sætter børn af på vejen.

På Florasvej er der i den nordlige ende parkeringspladser vinkelret på vejen på den vestlige side. Parkeringspladserne er egentlig tiltænkt skolens brugere, personale og forældre, men bliver ifølge lokalrådet også brugt af beboerne i ejendommene på den anden side af vejen.

– Der er 3-timers parkering her. Det tænker vi ofte ikke bliver overholdt. Når vi kommer her om vinteren, så er der mange biler, der har rim og frost på ruderne, så de har nok holdt her lidt længere, siger Charlotte Hansen, der er formand for lokalrådet på Søndervangskolen.

Stressede elever

I den sydlige ende er der parkeringsforbud fra 7 til 18, ligesom der er i hele den østlige side af vejen. Her må man altså gerne holde og sætte et barn af. Problemet opstår ifølge forældrene, når der i den ene side holder biler parkeret, selvom klokken er blevet over 7, eller når to biler sætter af samtidig på begge sider af vejen.

– Når bilerne holder parkeret i den ene side af vejen, så kan to biler ikke passere hinanden. Så børnene, der kommer nede fra banen, de skal stå af og trække cyklen på fortovet hele vejen, siger Anja Milacic, skolebestyrelsesmedlem på Glostrup Skole.

Og selvom børnene går op på fortovet for at undgå bilerne, er de ikke altid sikre.

– Bilister, der kommer sydfra, kan finde på at køre op på fortovet for at komme forbi en modkørende. Det gør børnene utrygge, siger Charlotte Hansen.

Ifølge hende har den farlige skolevej den konsekvens, at børnene er rystede og ikke klar til at modtage undervisning, når skoledagen ellers starter.

– Vores nye skoleleder taler om, at vi skal skabe rolige nervebaner for at skabe læring. Det vil vi gerne bakke op om. Vi vil gerne give lærerne en roligere start på dagen, så børnene ikke er stressede, når de kommer ind i klassen, siger hun.

Mange cykler

Glostrup Kommune har netop fået gennemført en analyse af skolevejene. Ifølge den går det generelt bedre på skolevejene i Glostrup, end det gør mange andre steder i landet. 79 procent af elever bruger aktiv transport som cykel, gang eller løbehjul til og fra skole.

Det er en højere andel end på landsplan, hvor gennemsnittet er 62 procent. 62 procent af eleverne føler sig trygge på vej til skole, mens 15 procent føler sig utrygge, hvilket også er pæne resultater. Yderligere tryghed vil ifølge rapporten få flere til at vælge en aktiv transport til og fra skole.

Rapporten udpeger en række projekter ved skolevejene, som vil kunne øge trygheden, der samlet set vil koste mellem 1,4 og 2.2 millioner kroner.

Positive forældre

Denne morgen opstår der flere halvfarlige situationer, hvor nogle bilister forsøger at komme udenom en standset bil, mens der kommer cyklende børn i den modsatte retning. På grund af coronaen var det kun cirka halvdelen af skolens elever, der mødte i skole, og resten havde forskudte mødetider, hvilket ifølge de to forældre gjorde problemerne mindre.

– Det har været bedre her til morgen end de andre dage, men jeg tror helt og holdent det har været på grund af at vi og ledelsen stod herude, siger Charlotte Hansen, der vurdere, at der på en normal, corona-fri morgen ville være tre gange så mange biler i spidsbelastningen.

De to forældre mødte stor forståelse blandt forældrene.

– For tre uger siden var der en påkørsel. Der var flere, der sagde, de ikke var klar over det. Jeg havde en diskussion. Det var fordi, der ikke er et alternativ. Hvad skal man så gøre? Det tror jeg meget er sådan, folk har det. De føler, der er ikke noget alternativ, siger Anja Milacic.

Billige løsninger

Forældrene på Søndervangskolen forslår flere forskellige løsninger på problemer. Dels ønsker de sig flere parkeringspladser. Langs med jernbanen på Gerdasvej er der nogle buske og træer, som de gerne vil have fjernet for at give flere parkeringspladser, for eksempel til skolens lærere, der nogle gange har svært ved at finde pladser. Derudover vil de gerne have en ny fodgængerovergang i den sydlige ende af Florasvej, så elever, der kommer sydfra kan bruge den.

Disse to projekter koster dog formentlig en del og vil kræve en del politisk behandling. De har dog også nogle forslag, der er meget billigere.

– Vi vil gerne have en kiss’n’ride i den sydlige ende, som skolepatruljen også skal have lov at være med til at regulere, siger Charlotte Hansen.

Den løsning er beskrevet i skolevejsanalysen. Det vil koste mellem 5 og 10.000 kroner.

Derudover håber forældrene, at kommunens p-vagter vil kigge forbi og holde øje med, at parkeringsreglerne bliver overholdt, og så håber de, at politiet vil kigge forbi med mellemrum.

– Vi håber, at politiet ind i mellem vil komme forbi og tage en præventiv runde. Bare en gang om måneden, siger Charlotte Hansen.