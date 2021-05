Lokale restriktioner ophører: Smitten er på vej ned i Brøndby Strand

Smittetrykket i Brøndby Strand er faldet, så nu kan de ældste børn komme tilbage i skole. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby Strand er smittetrykket faldet så meget, at kommunen finder det forsvarligt at åbne den lokale skole for alle elever. På kommuneplan er der dog sket en stigning i antallet af nye smittede i den seneste tid

Af Robert Hendel

Efter en periode med nedadgående smittekurve går det op igen i Brøndby. På seks dage er smitten steget med mere end 30 procent i hele kommunen, hvor særligt Brøndby Strand har været hårdt ramt i den seneste tid.

Det lader dog til, at smitten i Brøndby Strand er aftaget en smule. Til gengæld går det den forkerte vej i Nygårds Sogn, som dækker den nordlige del af Brøndbyøster. Her er smitten på blot fire dage næsten fordoblet, mens udviklingen i Brøndbyøster Sogn, der dækker den øvrige del af bydelen, er stabil.

I Brøndbyvester er smittekurven også opadgående, og nærmer sig niveauet for Brøndby Strand og Nygårds Sogn.

Bydelen er dog endnu langt fra at være lukningstruede. For at et sogn lukker ned, kræver det, at antallet af nye smittede på en uge udgør mere end 20 personer, et incidenstal på over 500 og en positivprocent på 2,5.

Skoler åbner igen

For få uger siden var smittetrykket eksploderet i Brøndby Strand. Det fik kommunen til at udskyde genåbningen af skolerne i bydelen, da den ellers kunne blive tvunget til at lukke helt ned.

Nu åbner den lokale skole i Brøndby Strand omsider for, at eleverne kan komme tilbage i skole på alle hverdage fra klokken 8 til 13. Samtidig bortfalder kravet om PCR-test på Brøndby Strand Skole. Til gengæld vil der være lyntest for elever og personale på skolen to gange om ugen.

De øvrige restriktioner i bydelen ophører også. Det betyder, at Kulturhuset Brønden og biblioteket atter er åbent for besøg, ligesom det er muligt at bruge indendørs idrætsfaciliteter igen.

Ifølge kommunen kan det blive nødvendigt at genindføre restriktionerne lokalt i Brøndby Strand, hvis smittetrykket stiger igen. Det er fortsat muligt at få foretaget en halstest i Brøndby Strand. De kommende fire torsdage er der i Søholthallen etableret et midlertidigt testcenter til PCR-test, uden at tidsbestilling er påkrævet. Du kan fortsat få foretaget kviktesten i næsen i Kulturhuset Brønden.