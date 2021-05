Lokal kandidat til tops på regionsliste

Sofie de Bretteville Olsen står nummer to på Socialdemokratiets liste

GLOSTRUP. Sofie de Bretteville Olsen, der er kandidat til regionsrådet fra Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup Kommune, står som nummer to på Socialdemokratiets liste

Af Jesper Ernst Henriksen

Vælgere i Glostrup kommer ikke til at kigge langt på listen, hvis de vil finde kandidaten fra Ballerupkredsen, der også dækker Glostrup Kommune. Ved en ekstraordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i Region Hovedstaden blev Sofie de Bretteville Olsen nemlig efter en lodtrækning placeret som nummer to til det kommende valg til regionsrådet.

– Jeg er helt overvældet over den opbakning, som repræsentantskabsmødet har vist mig. Det er et kæmpe rygstød til mig, at blive placeret som nummer to, særligt som ny kandidat. Det betyder, at de andre i partiet har tiltro til mig, og det er jeg meget taknemmelig for, siger en meget rørt og glad Sofie de Bretteville Olsen.

Hun er den første nye socialdemokratiske kandidat til at blive placeret så højt på listen, siden regionerne oprettelse i 2005. Hun afløser Hanne Andersen, der efter mange år i regionsrådet, måtte stoppe sidste år.

Selvom Sofie de Bretteville Olsen fik et godt valg internt i Socialdemokratiet, betyder det ikke, at pladsen i det kommende regionsråd er sikret. De socialdemokratiske kandidater er nemlig sideopstillede, og det betyder, at det er dem med de fleste personlige stemmer, der kommer ind, uanset listeplacering.