Klubkoryfæ siger stop

Theresa Eslund indstiller sin karriere til sommer. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby-anfører Theresa Eslund har valgt at indstille karrieren, når sæsonen slutter den 5. juni

Af Robert Hendel

Alting har en ende – også min fodboldkarriere.

Sådan indleder Brøndby-anfører Theresa Eslund et opslag på Facebook, hvor den snart 35-årige spiller med mere end 300 kampe i Brøndby-trøjen og 100 optrædender for Danmarks A-landshold fortæller, at hun indstiller karrieren til sommer.

– Jeg er utrolig taknemlig for alt hvad fodbolden har givet mig – venskaber for livet, minder jeg aldrig vil glemme, rejser, pokaler, titler, store kampe, sejre, nederlag – ALT har en stor betydning for mig. Jeg har fået lov at spille på de allerstørste scener med og mod nogle af de allerbedste spillere i verden og jeg fået oplevelser folk kun tør drømme om – jeg har været SÅ heldig, skriver hun i sit opslag.

Theresa Eslund vendte hjem til Brøndby i slutningen af 2019 på en halvandet år lang aftale. Den udløber til sommer, hvor det altså er slut med fodbold på topplan for den karismatiske anfører, der i 2012 blev kåret til årets danske, kvindelige fodboldspiller. Gennem årene har hun optrådt for klubber i Norge, USA og Australien. Det er dog opholdet i Brøndby, der har gjort mest indtryk på Theresa Eslund.

– Jeg får lov at slutte dette kapitel i den klub, der uden tvivl har betydet allermest for mig. Brøndby vil altid være i mit hjerte og jeg håber, at jeg en sidste gang, kan få lov at løfte pokalen med jer – det fortjener vi, skriver hun i sit opslag på Facebook.

Om det lykkes for Brøndby-anføreren at løfte DM-pokalen en sidste gang, vil vise sig den 5. juni, hvor sæsonens sidste kamp bliver spillet i Køge.