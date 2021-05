Klar til nordisk mesterskab

Anna Andersen skal til de nordiske mesterskaber i svømning, efter hun stte personlig rekord på både 100 og 200 meter fri. Foto:VI-39

SPORT. Anna Andersen fra VI-39 er klar til de nordiske mesterskaber, efter hun satte personlig rekord i både 100 og 200 meter fri og kom under kravtiderne til mesterskabet

Af Jesper Ernst Henriksen

I slutningen af april blev der afholdt Danish Open i svømning i Taastrup svømmehal. Her mødtes Danmarks bedste svømmere for at kæmpe om kravtider til sommerens mesterskaber. Stævnet var delt i to og VI-39’s svømmere deltog i stævne nummer to. Her blev der kæmpet om personlige rekorder og kravtider til de Nordiske Mesterskaber.

De fire svømmere, som VI-39 deltog med, har alle svømmet siden lockdown i december. De har nemlig haft kravtider til de danske seniormesterskaber og er derfor betegnet som professionelle svømmere. Derfor var dette stævne det største i løbet af foråret, og alle svømmerne var top klar.

På første dag var alle fire svømmere i vandet. Sarah Gudme lagde flot fra land med en personlig rekord i 50m bryst. Desværre kan man ikke komme til nordiske mesterskaber på 50 bryst, ellers havde denne tid helt sikkert givet adgang. Anna Andersen havde også god fart i kroppen og svømmede en flot personlig rekord hjem i 100m fri, som netop var under kravtiden til de Nordiske Mesterskaber.

Anders Gaard var ude i 400m IM, men fik desværre en ærgerlig diskvalifikation og Sean svømmede en flot 50m ryg som var hans personlige rekord.

På andendagen lagde Anders godt fra land med en ny flot personlig rekord i 100m fly mens de tre andre ikke lige helt havde farten med dem, og de svømmede lige over deres personlige rekorder.

Stævnets tredje dag var lidt samme historie. Anders svømmede virkelig sin chance i 200m fly og slog ind i ny stor personlig rekord med 3,5 sekunder. Sean var meget tæt på kravtiden til de nordiske mesterskaber men manglede lige det sidste i hans 50m fri.

På sidste dagen lagde Sarah virkelig flot fra land i 100m bryst og var helt med fremme i feltet men mistede lige pusten til sidst og var meget tæt på kravtiden til Nordiske Mesterskaber.

Anna var ude i et af sine favoritløb 200m fri, som hun fra start til slut styrede og svømmede en flot ny personlig rekord hjem og endnu en kravtid til de Nordiske Mesterskaber samt en guldmedalje.

– VI-39 kan virkelig være tilfredse med et godt Danish Open som virkelig gav noget læring til svømmerne til at være med på højeste plan i Danmark, og at de præsterer på så højt niveau uden at have været til konkurrencer i næsten fem måneder, siger Ann Støhrmann fra Vallensbæk Svømmeklub.