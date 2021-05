Kirke lukker midlertidigt: Har fået svamp i sit orgel Brøndbyvester Kirke er midlertidigt lukket på grund af skimmelsvamp i kirkens orgel. De kirkelige aktiviteter fortsætter i Sognets Hus, mens orgelet bliver renset. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyvester Kirke har siden slutningen af april været lukket, fordi kirkens orgel er ramt af skimmelsvamp. Det betyder dog ikke, at der er lukket for kirkelige aktiviteter, mens arbejdet med at rense orgelet står på

Af Robert Hendel