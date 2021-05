Kasper Damsgaard: Skatten er urealistisk lav

Kasper Damsgaard talte online 1. maj. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Borgmesterkandidat Kasper Damsgaard talte i sin 1. maj-tale om læringer af corona-nedlukningerne, og så så han frem mod kommunalvalget, hvor han løftede lidt af sløret for Socialdemokratiets valgprogram

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup har ligesom resten af Vestegnen været hårdt ramt af corona-pandemien. Det fortsatte forsamlingsforbud betød også, at den traditionelle 1. maj fejring i den store sal under biblioteket var aflyst. Til gengæld havde Socialdemokratiet i Glostrup lagt taler med borgmesterkandidat Kasper Damsgaard og folketingsmedlem Kasper Sand Kjær online, så man kunne se dem, når man havde tid.

Corona var også i fokus i Kasper Damsgaards tale.

– Op til flere gange har jeg oplevet, hvordan borgere har tilbudt at handle for andre, som enten har været syge eller været sendt i isolation. Det er for mig et tydeligt eksempel på, hvorfor solidaritet og sammenhold er så vigtig i vores samfund. Vi har også vist os som omstillingsparate i det omfang, at enten vores institutioner, skoler eller arbejdspladser har måttet lukke hurtigt ned. Dette gælder både Glostrups borgere og ansatte. Tak for det, sagde han blandt andet.

Meget lav skat

Efter at have talt en del om corona, talte Kasper Damsgaard til sidst om det kommende kommunalvalg, hvor han selvfølgelig håber på et nyt flertal.

– Det, man med rette kan tillade sig at forvente af et stærkt velfærdssamfund, er efterhånden skåret fuldstændig ind til benet i bytte for en af landets laveste skatteprocenter, sagde han og fortsatte:

– Dette er i vores optik urealistisk lavt, og det gør, at kommunen ikke er økonomisk polstret godt nok til fremtidens udfordringer. Med de besparelser, der er lavet de seneste mange år, er vi efterhånden helt tilbage, hvor vi må se på, hvad borgerne som minimum bør kunne forvente af deres kommune, når det kommer til den nære velfærd, sagde han.

I samarbejdsaftalen mellem Socialdemokratiet og Venstre står der, at skatten skal holdes i ro. Derfor stemte de ved det seneste budgetforlig for at bevare den nuværende skatteprocent, selvom der var mulighed for at hæve den med 0,2 procent.

At skatten er urealistisk lav, skal dog ikke nødvendigvis forståes sådan, at Socialdemokratiet vil hæve skatten, hvis de har flertallet efter kommunalvalget i november.

– Det skal forstås sådan, at vi ligger meget lavt. Det er fakta. Jeg er i tvivl, om vi er økonomisk rustet til fremtiden. Vi vil ikke vurderes på, om vi ligger som den femtebilligste kommune med hensyn til skatteprocent, vi vil vurderes på, hvilken service, vi kan levere til vores borgere, siger Kasper Damsgaard uddybende.

Han har også allerede nu flere bud på områder, der trænger til et løft.

– Jeg kan også godt løfte en lille smule af sløret for, hvad man kan forvente, hvis Socialdemokratiet får et flertal efter den 16. november i år. I vil opleve en styrket hjemmepleje. Øgede normeringer i vores daginstitutioner og ældrecentre. Istandsættelse af kommunens daginstitutioner samt bedre og flere læringsmiljøer på vores skole. En mindre – men absolut ikke ubetydelig ekstra ting – vil være bedre forhold for vores beboere på Toftevej. Forholdene her for nogle af vores svage borgere er under alt kritik, og det har stået på i alt for mange år, sagde han.