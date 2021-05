Kampdag i dagligstuen

Borgmester Kent Magelund (S) kunne ikke holde tale i Kulturhuset Brønden, som det er tradition 1. maj. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Socialdemokratiet i Brøndby måtte for andet år i træk fejre arbejdernes internationale kampdag på utraditionel vis. Denne gang foregik det i en dagligstue hos et af partiets medlemmer

Af Robert Hendel

Anderledes tider kræver anderledes løsninger. Det måtte Socialdemokratiet sande i forbindelse med fejringen af arbejdernes internationale kampdag den 1. maj 2021.

I stil med sidste år gjorde corona-situationen det umuligt at samle mange mennesker. Derfor havde partiet arrangeret et virtuelt arrangement, som blev livetransmitteret fra en dagligstue i Brøndbyvester.

– Vi synes stadigvæk, at 1. maj er værd at fejre sammen med vores medlemmer og andre interesserede, indledte fællesformand Niels-Henrik Hansen, inden der, som traditionen foreskriver, blev sunget og holdt taler.

Under normale omstændigheder ville arrangementet være foregået i Kulturhuset Brønden, men som sidste år blev det et arrangement, hvor folk var sam-

men hver for sig for at minimere risikoen for corona-

smitte.

Den aktuelle corona-situation var da også et af temaerne i den tale, som Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) holdt denne 1. maj. En stor del af den blev dedikeret til sundhedspersonale, lærere og pædagoger, som ifølge Kent Magelund har kæmpet hårdt under hele pandemien.

– Der er blevet løbet stærkt blandt disse medarbejdere, og der er gjort en forskel hos vores syge og vores ældre borgere, lød det blandt andet.

Brøndby Kommune har været stærkt udfordret med mange smittede. Det blev også nævnt i talen fra borgmesteren.

– Vi har ligget på en ikke-flatterende top fem under hele pandemien, sagde Kent Magelund og tilføjede, at årsagerne var mange.

Ifølge borgmesteren er befolkningstætheden 19 gange højere end på landsplan.

– Samtidig er mange beskæftiget i servicefagene, og her er man sammen med mange mennesker og har ikke de samme muligheder for at arbejde hjemme, lød det.

Kent Magelund tror dog på, at vi går en lysere tid i møde med flere vacciner på vej efter en hård tid med mange afsavn.

– Familier har været udfordrede, når vi har sendt skolebørn hjem og lukket stuer i vores daginstitutioner. Vores ældre, svage og sårbare borgere har lidt afsavn, når vi på myndighedernes opfordring har været nødt til at lukke vores ældrecentre af for at beskytte dem. Og mange lokale virksomheder har lidt under nedlukningen og de mange restriktioner, lød det fra Kent Magelund.

Borgmesteren oplever, at de fleste af Brøndbys borgere – på tværs af etnicitet, religion og alder – forsøger at efterleve de mange retningslinjer fra myndighederne.

– Jeg synes, at krisen har vist, at vi i Brøndby har et stærkt fællesskab, der står sammen, når det gælder. I sådan en situation er jeg stolt over at være dansker. Vi bor i et land, hvor vi hjælper hinanden, og ingen bliver efterladt på perronen, sagde borgmesteren blandt andet.

Han havde ikke kun ros til borgerne. Landets statsminister fik også et par komplimenter med på vejen:

– Hun har taget et anvar og en styring af Danmark under denne krise på bedste vis. Hun har vist et format, jeg aldrig har set mage til som leder af vores land – som ingen nogensinde kunne have i så svær en situation.

Ifølge Kent Magelund har Statsministeren formået at samle både befolkningen og langt hen ad vejen også Folketinget, når der har skullet træffes svære og ubehagelige beslutninger i samarbejde med myndighederne.

– Som borgmester i Brøndby vil jeg sige ‘godt gået, Mette. Vi er stolte af dig som statsminister, lød det, inden borgmesteren også takkede borgerne i Brøndby for den indsats, de har ydet i den seneste tid.

Foruden Kent Magelund var der også taler fra aktivkonsulent ved 3F, Svend Dyrholm Pedersen, og Jesper Clausson, der er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet.