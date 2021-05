Hvorfor er Vallensbæk ikke prioriteret?

Debat

Af Erik Ødemark, Formand for Ejerlauget Rendsagerparken, Kirsten Erlandsson, Bestyrelsesmedlem Ejerlauget Rendsagerparken

Åbent brev til transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets transportordførere på vegne af 16 grundejerforeninger i Vallensbæk Nord.

Siden 2014 har vi løbet politikerne på Christiansborg på dørene for at få støjdæmpet Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning i Vallensbæk. Men støjen fra motorvejen har efterhånden overdøvet alt – også regeringens og folketingspolitikernes dårlige samvittighed og ansvarsfølelse overfor de støjramte borgere i Vallensbæk. Selv om den forrige regering havde fundet et flertal for en støjpulje, hvor man prioriterede at investere der, hvor man fik mest støjreduktion og hjalp flest borgere pr. investeret krone, forsvandt både den og pengene op i skyerne, da den nuværende regering kom til. Vi står fortsat tilbage med krop og sjæl i decibel-maskinen.

Med Danmarks største motorvejsudfletning og daglig trafik af over 200.000 biler, er Holbæk Motorvejen ved Vallensbæk Nord og Køgebugt Motorvejen i Vallensbæk Syd, de mest trafikerede motorvejsstrækninger i Danmark (tal fra Vejdirektoratet).

Og i Vallensbæk Oven i dette støjhelvede fik vi så lige en jernbane oveni, der om kort tid kommer helt op i gear med godsvognstrafik mellem Århus og København om natten. Noter venligst, at denne jernbane strækning heller ikke er støjdæmpet overhovedet, ej heller hvor broen går over motorvejen og er i 12 meters højde med fri støj til alle sider.

Vi tilhører “eksisterende” vejanlæg og har derfor hverken ret eller indflydelse på noget som helst, fordi det er statens veje. Hvor skal det ikke ende?

Vi er godt og grundigt trætte af ikke at blive hørt, når vi kæmper for at få vores nattesøvn i fred og kunne sidde i haven og drikke kaffe uden høreværn. Det, der ifølge FN burde være en menneskeret.

Så kan man påstå, ”Jamen, I har jo selv valgt at bo ved motorvejen!”. Ja, det er korrekt, for 20-30 år siden, men hvem har overhovedet forstillet sig, at trafikken ville stige så enormt som den er. Vejdirektoratet har i hvert fald ikke, for så havde de nok sørget for støjdæmning for mange år siden.

Vi er så naive at tro, at målet med at bruge penge på støjdæmpning er, at kunne gavne flest mulige borgere for skattekronerne.

Vi forventer derfor, at regeringens hensigt med 3 milliarder puljen er, at afhjælpe støjen af ovenstående nævnte områder. Hvor Vejdirektoratet allerede har målinger, hvor den forrige regering allerede har undersøgt støjgener, bliver prioriteret højest på listen og, at støjdæmpningsarbejdet påbegyndes snarest muligt og ikke i år 2025 eller senere.

Nu skal der altså handling til og ikke mere snakken udenom – det er rigtig fint, der er afsat midler, hvilket vi er glade for, men tag nu ansvar og få gennemført det i handling og hvor det sker i en samfundsøkonomisk rækkefølge til gavn for borgerne og deres sundhed.